Investigan presunto abuso sexual de patrullero de la Policía a joven auxiliar en Charalá, Santander

BLU Radio confirmó que en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía se adelanta una investigación contra el subintendente Efrén Harrison Sánchez tras ser acusado por una joven auxiliar de, presuntamente, abusarla sexualmente en el municipio de Charalá, Santander.

Según la denuncia, conocida por el portal La Nueva Prensa, el Subintendente habría besado a la fuerza y manoseado sin su consentimiento a la auxiliar de la Policía.

“Se me acerca por detrás, me toma en sus brazos e intenta besarme en la boca, yo traté de esquivarlo, pero logró besarme en la mejilla (…) Mi subintendente Efrén Sánchez constantemente me ordena que realice tareas dentro de la policía del distrito donde él permanece, situación que aprovecha para insinuarme cosas y acosarme”, dice la denuncia.

BLU Radio se contactó con la joven auxiliar de la Policía, sin embargo, sostuvo que no está dispuesta a hablar con los medios de comunicación.

Sin embargo, la Policía de Santander informó detalles de la denuncia.

“Según lo manifestado por la señorita auxiliar de Policía los hechos se habrían presentado en el municipio de Charalá el pasado 14 de agosto del 2021 y fueron puestos en conocimiento del mando institucional hasta el 25 de agosto del mismo año e inmediatamente se iniciaron las acciones correspondientes del caso”, dice el comunicado de la Policía de Santander.

La denuncia también indica que el proceso ha demorado en avanzar por supuestas influencias del subintendente con el recién salido comandante de la Policía de Santander, coronel Iván Santamaría, quien asumió la dirección de Bienestar Social de la Policía.

“Estoy muy triste, el subteniente tiene influencias en el comando y el área de disciplina se prestó a voltear los hechos y hacerme ver a mí como si fuera una mujer cualquiera que anda buscando hombres. Mis derechos como mujer fueron pisoteados por la Policía”, dice La Nueva Prensa en su denuncia.

La Policía de Santander confirmó a BLU Radio en un comunicado que la investigación avanza en la Oficina de Control Disciplinario y en la Fiscalía.

“En el marco de la Política de Transparencia Policial, el Departamento de Policía Santander con su oficina de Control Interno Disciplinario adelanta una investigación para esclarecer con exactitud y cuanto antes este caso. De igual manera se remitió copia de los hechos denunciados, al ente judicial siendo asignado a la Fiscalía segunda de San Gil”, indica el comunicado de la Policía.

Tras la denuncia, dice la Policía, los uniformados fueron trasladados hacia otras estaciones.