Jaime Beltrán pidió a Procuraduría designar gobernador ad hoc por señalamientos de Mauricio Aguilar

El pasado martes el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar , tildó a los candidatos por la Alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, Horacio José Serpa y Fabián Oviedo, de “políticos hipócritas” por tratar de buscar apoyos de la familia Aguilar.

Según el mandatario, los candidatos se han ensañado contra la familia Aguilar, pero han buscado el apoyo de Hugo Aguilar , condenado por parapolítica, y Richard Aguilar, procesado por presunta corrupción.

“Hay unos candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga que hay que invitarlos para que vayan al polígrafo a ver si no han buscado a mi padre y mi hermano para que los apoyen. Vienen a ser supuestamente sinceros y honestos cuando ahí sí quieren ocultar estos respaldos que ellos han buscado, no a mí, pero sí a los miembros de mi familia porque yo no puedo participar en estas contiendas, solo generar garantías”, dijo.

“Se han venido ensañando con la familia Aguilar y por eso el llamado al doctor Jaime Andrés, al doctor Horacio José y al doctor Fabián Oviedo que se sometan al polígrafo si no es verdad lo que estoy diciendo, han buscado a mi padre y mi hermano para que reciban ese apoyo político. Hay que ser honestos, transparentes, pero la invitación es que dejen ese discurso populista que lo único que generan es más odio y rencor en la ciudadanía”, agregó.

Por estas declaraciones, el candidato por el partido Colombia Justa y Libres, Jaime Andrés Beltrán, pidió a la Procuraduría que designe un gobernador ad hoc.

Atentos: El abogado del candidato a la alcaldía de Bucaramanga @soyjaimeandres pide nombramiento de Gobernador Ad Hoc de Santander tras declaraciones de @MAguilarHurtado en las que según el aspirante, pretende perjudicarlo de cara a las elecciones del 29 de octubre. Vía… pic.twitter.com/QwnrPGOX07 — Ricardo Ospina (@ricarospina) September 28, 2023

“Se designe gobernador ad hoc para el departamento de Santander con el fin de llevar a cabo las elecciones territoriales que se realizarán el próximo 29 de octubre del 2023, esta solicitud se eleva en razón a que el actual gobernador del Departamento de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, recientemente y a través de diversos medios de comunicación ha realizado señalamientos en contra del hoy candidato a la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez y otros candidatos que aspiran a la alcaldía de este municipio dejando en entredicho su intención de favorecer y desfavorecer a algún candidato en específico”, dice la carta enviada por el abogado del candidato, Hollman Ibáñez, a la Procuraduría.