“Jaime Andrés, Horacio Serpa y Fabián Oviedo han buscado apoyo de mi familia”: Mauricio Aguilar

Este martes 26 de septiembre el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, arremetió contra Jaime Andrés Beltrán, Horacio José Serpa y Fabián Oviedo, candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga, y los tildó de “políticos hipócritas”.

Según el mandatario, los candidatos se han ensañado contra la familia Aguilar, pero han buscado el apoyo de Hugo Aguilar , condenado por parapolítica, y Richard Aguilar , procesado por presunta corrupción.

“Hay unos candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga que hay que invitarlos para que vayan al polígrafo a ver si no han buscado a mi padre y mi hermano para que los apoyen. Vienen a ser supuestamente sinceros y honestos cuando ahí sí quieren ocultar estos respaldos que ellos han buscado, no a mí, pero sí a los miembros de mi familia porque yo no puedo participar en estas contiendas, solo generar garantías”, dijo.

“Se han venido ensañando con la familia Aguilar y por eso el llamado al doctor Jaime Andrés, al doctor Horacio José y al doctor Fabián Oviedo que se sometan al polígrafo si no es verdad lo que estoy diciendo, han buscado a mi padre y mi hermano para que reciban ese apoyo político. Hay que ser honestos, transparentes, pero la invitación es que dejen ese discurso populista que lo único que generan es más odio y rencor en la ciudadanía”, agregó.

"Se ensañan contra mi familia, pero ellos son los primeros que han ido a buscar a mi padre y mi hermano para que los apoyen": gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, a los candidatos por la Alcaldía de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, Horacio José Serpa y Fabián Oviedo. pic.twitter.com/Ilh52zi9cV — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 26, 2023

En el debate del pasado domingo, transmitido en vivo por Noticias Caracol, los candidatos mencionados por el gobernador negaron que han buscado apoyo de la familia Aguilar.

“Estos señores que están a mi lado sí han negado los apoyos de clanes, de personas non santas en cada una de sus campañas. Yo fui al polígrafo, el pastor Beltrán tiene el apoyo de Aguilar, el señor Fabián tiene el apoyo de Cárdenas. Yo no tengo nada que esconder”, dijo Horacio José Serpa, candidato por el Partido Liberal.

Por su parte, el candidato Jaime Andrés Beltrán, avalado por el partido Colombia Justa y Libres, también negó que ha buscado el apoyo de Hugo Aguilar y Richard Aguilar.

“Llevo 12 años batallando la independencia, nunca recibí apoyo por parte de ellos (familia Aguilar) cuando era concejal y hace cuatro años, cuando me lancé a la Alcaldía, los derroté. Aquí voy solo y ahora que voy liderando las encuestas todos me atacan diciendo que ellos están acá”, dijo el candidato Jaime Andrés Beltrán.

El candidato Fabián Oviedo también negó el apoyo que, según el gobernador, buscó en la familia Aguilar.

“Mi independencia no es negociable, yo no negocio mi independencia con nadie (…) No soy megacontratista, no tengo nadie que me esté dando dineros en mi campaña”, señaló el candidato.

Desde el minuto 41, en el siguiente video, puede encontrar las respuestas de los candidatos: