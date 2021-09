Juez condenó a 54 meses de prisión a un hombre por golpear a su exesposa en vía de Bucaramanga

Un juez de Bucaramanga condenó a 4 años y 6 meses de prisión a Eddie Santiago Valdivieso por violencia intrafamiliar sistemática contra su exesposa Lady Johanna Vesga.

Eddie Santiago Valdivieso quien se encuentra detenido desde el 24 de enero de 2021 en la Estación de Policía de la Ciudadela Real de Minas deberá ser trasladado por el Inpec a un centro de reclusión de Santander.

"En una de las visitas que le realizó a mi hijo menor le reclamó la utilización del tapabocas, por eso me agrede de forma violenta, me tira al piso y me golpea en el rostro. Esto es un llamado a todas mujeres para que no tengan miedo de denunciar, porque siempre hay justicia", afirmó la abogada Lady Johanna Vesga.

La secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Santander, Andrea Blanco, afirmó a BLU Radio que existe diferentes canales para que las mujeres víctimas de agresiones puedan denunciar para poder capturar a los responsables.

"La Fiscalía General de la Nación investiga 709 denuncias de casos de violencia sexual y física contra mujeres en el departamento que se han presentado este año", señaló la funcionaria.