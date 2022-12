La inseguridad en Bucaramanga no tiene límite; ahora los delincuentes también roban mascotas

Don mariano nunca pensó que el tranquilo paseo les daba a sus perritas terminaría en un indignante robo, como quedó registrado en un video donde se observa cuando camina con sus animales por una calle del barrio San Francisco, Bucaramanga, y de repente aparece un hombre que le arrebata de sus manos a Luna, una pequeña bulldog francesa.

“Estaba como de costumbre, como siempre, sacando la perrita a orinar y a hacer sus necesidades”, contó Mariano Bayona.

En el video también se ve cómo el hombre de 72 años cae al suelo al tratar de perseguir al ladrón.

“Yo estaba descuidado y el hombre me tiró el manazo y me quitó la perrita de las manos y me hizo caer a los que me tiro la mano entonces me caí y me pegué en el estómago y todo”, manifestó.

#ReporteroBLU ¡Cuidado con las mascotas! Denuncian que ladrones están robando perros de raza mientras los sacan a pasear. Esto ocurrió en la carrera 25 con calle 14 de Bucaramanga https://t.co/F5aahpXw5N pic.twitter.com/UFBrMimRr5 — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 20, 2021

Por fortuna, don Mariano no tuvo lesiones considerables, sin embargo, no sabe nada de su mascota

“Que le devuelvan sí porque aquí la hija está como afligida y ellos la querían mucho, tanto tiempo con nosotros”.

El inusual delito ya se ha repetido en los sectores de Cabecera, Guarín y la Joya de Bucaramanga

“Esa es la nueva modalidad esperan que los dueños estén distraídos o vayan solos o muchas veces sean los niños los que llevan las mascotas y velen en estos delincuentes en motos y arrebatan las mascotas”, afirmó Olga Jiménez, defensora de los derechos de los animales.

Dueños de mascotas dicen sentirse atemorizados por la inseguridad

“Salgo con miedo, pues imagínese ella es importante y me imagino que todas las mascotas son importantes para sus dueños”, expresó Alix Becerra, una habitante de Bucaramanga.

La policía metropolitana de Bucaramanga aseguró que investiga el hecho

“Estamos pidiéndole a la comunidad que tenga información sobre estos hechos para que inmediato los ponga en conocimiento de la policía”, confirmó el coronel Luis Quintero, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Según animalistas, los perros que más hurtan, para comercializarlos o cruzarlos, son: los Pug, los Pincher y los Bulldog, estos últimos podrían llegar a costar hasta $2 millones de pesos.