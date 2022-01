Me llevó a un motel y me acosaba mucho: mujer que siendo niña habría sido abusada por su entrenador

Sigue el escándalo en el mundo del deporte por las graves denuncias en contra de un entrenador de atletismo señalado de abusar sexualmente de al menos 30 mujeres atletas en Bucaramanga.

BLU Radio conoció un nuevo documento donde se recopilan más denuncias en contra del entrenador Giovanny Vega, acusado de aprovechar la vulnerabilidad de sus mujeres atletas, en su mayoría menores de edad, para abusarlas y acosarlas sexualmente.

“Apenas entré a ese grupo (de atletismo) y apenas se dio cuenta que tenía problemas con mi familia y con mi mamá, comenzó a hacerme propuestas de que si me acostaba con él me podía ayudar”, dice el relato de una de las tres mujeres que hace la denuncia formal ante las autoridades.

El relato, según se lee en el documento, señala que el entrenador iba más allá en sus propuestas.

“Una vez me llevó a un motel, me había lavado el cerebro de que mi familia no me quería, que solo él podría ayudarme, pero me dio tanto miedo que al final me dejó tranquila y nada pasó, nunca me penetró aunque siempre lo intentó", dijo una de las víctimas.

"Me manoseó hasta donde se le daba la gana, me obligó a dejarme besar, me tocó el cuerpo, mis senos, mi cola. Me decía que no 'desaprovechaba' oportunidad en el estadio donde guardábamos los bolsos en el colegio Liceo Patria”, añade el relato en el documento.

Con el paso de las horas también, se conocen más denuncias de otras mujeres que señalan al profesor de abusarlas sexualmente.

“Hubo episodios donde me bajaba la pantaloneta, me tocaba la cola, mis partes íntimas”, contó otra víctima, que en su momento era menor de edad.

Aseguró que el entonces docente de educación física en el colegio Santander de Bucaramanga, la amenazaba con hacerla perder la materia si no accedía a sus pretensiones.

La secretaria de la Mujer de la Gobernación de Santander, Andrea Blanco, dijo que desde la administración les hacen seguimiento a los casos de acoso denunciados y trabajan en conjunto con la Fiscalía.

“Ningún acto de violencia sexual prescribe, por eso vamos a hablar con algunas de las víctimas y hacerle seguimiento también a la investigación que adelanta la Fiscalía frente a estos hechos que denuncian las deportistas”, señaló Blanco.

