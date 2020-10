Murió de hambre y estrés: detalles escalofriantes sobre muerte de Manatí en Santander

La muerte de un manatí en la ciénaga Paredes de Puerto Wilches, Santander, ha generado bastante dolor entre ambientalistas, quienes pidieron que se realizara una necropsia de este animal en vía de extinción.

Según informó la Corporación Autónoma de Santander, CAS , el manatí murió de hambre y por estrés de no conseguir comida.

"Su estómago se encontraba vacío, llevaba días sin alimentarse, y las hipótesis apuntan que es porque el ejemplar no pudo acceder a donde normalmente encuentra su alimento, ya que las malas prácticas de pesca con trasmallo, (que además están prohibidas desde hace más de una década), tienen invadida la ciénaga, impidiendo el normal desarrollo de otras dinámicas como la movilidad del manatí y el acceso a la comida", dice el informe.

El director de la CAS, Alexcevith Acosta aseguró que este resultado arrojado en la necropsia preocupa mucho sobre el entorno ambiental en el que están habitando los manatíes.

“Nos preocupa muchísimo (…) Literalmente en su estómago no había alimento, existe la hipótesis de que estos animales se están quedando sin alimento allí, no porque la ciénaga no tenga, sino porque les está quedado difícil el acceso a la comida y eso les produce estrés”, dijo el funcionario.