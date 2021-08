“No me han pedido permiso”: alcalde de Aguachica no recibirá basuras de Bucaramanga y Floridablanca

A pesar de que a través de su cuenta en Twitter el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, confirmó que de manera temporal los residuos sólidos irán al relleno sanitario Parque Tecnológico Las Bateas de Aguachica, el alcalde de ese municipio insiste en que no permitirá el ingreso de los vehículos con basuras de Bucaramanga.

Según el alcalde Cárdenas, se trata de un plan de contingencia de las empresas de aseo.

Damos cumplimiento a la orden del Juez 15 Administrativo de BGA que ordena el cierre del relleno sanitario El Carrasco. Las empresas de aseo han activado su plan de contingencia y de manera temporal dispondrán los residuos sólidos en el Parque Tecnológico Las Bateas en Aguachica. — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) August 14, 2021

Mientras tanto el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, desde la noche de este viernes 13 de agosto, junto a comunidades, hacen presencia en la vía que conduce al relleno sanitario para impedir el ingreso de los vehículos con basuras provenientes de Santander.

“Aquí estoy haciendo presencia, parándome en la raya para no permitir el ingreso de esos vehículos porque a mi nadie me ha pedido permiso; voy a expedir un decreto porque incluso la corporación ambiental del Cesar emitió un concepto que no había capacidad para recibir esa cantidad de basuras”, aseguró el alcalde Manosalva.

El alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, también anunció este viernes el envío de las basuras al relleno sanitario de Aguachica como parte del plan de contingencia.

“De Floridablanca tampoco vamos a recibir las basuras, es que Veolia no es el dueño del municipio ellos tienen que pedir permiso al alcalde para poder disponer las basuras”, manifestó el alcalde de Aguachica Manosalva.

Autoridades en Bucaramanga permanecen en un puesto de mando unificado con el fin de buscar salidas técnicas y jurídicas a esta problemática.