“Nunca veo las competencias, rezo para que gane”: mamá de Nelson Crispín

La madrugada de este jueves fue de júbilo para la familia Crispín Corzo cuando a las 3:25 de la mañana Nelson Crispín logró su primera medalla de oro en Juegos Paralímpicos, también la primera en estas competencias para Colombia.

Los hermanos y padres de Nelson desde su casa en el barrio Los Andes, de Floridablanca, celebraron el triunfo.

“Muy contentos, una alegría para nosotros, para Colombia, Santander, muy emocionante ver que un hermano esté en esas competencias”, expresó José Crispín, hermano de Nelson.

Ana Corzo, madre de Nelson, contó que mientras su hijo competía, ella rezaba por él.

“Yo no miro las competencias, yo me puse a rezar y le dije a los muchachos que me avisarán cuando saltara a la piscina y cuando ya estuviera en el podio, ahí saltamos de alegría”, dijo la señora Ana.

En diálogo con BLU Radio, también contó que estaba segura de que su hijo iba a ganar la medalla de oro.

“Eso Dios le regaló esa dicha de estar allá participando y compartiendo, le dio la licencia de tener esa medalla que tanto anhelaba, eso ha sido una entrega de él en su vida, ha sido muy inteligente para hacer eso, le tiene amor a su deporte, por eso se llevó la medalla”, manifestó la madre de Nelson.

"Cuando llegaba de los entrenamientos me contaba que llegaba muy cansado y yo le decía que tocaba encomendarle el cuerpo a Dios, y por ese esfuerzo es que hoy logra este triunfo que tanto merecía", expresó Ana Corzo.

Nelson Crispín además de ganar medalla de oro, logró récord mundial con un tiempo de 2:38:12.