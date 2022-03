Operadores del PAE en Bucaramanga piden cambio de proveedores por altos precios de suministros

Los dos operadores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, de Bucaramanga podrían suspender la entrega de refrigerios y almuerzos a 32.000 estudiantes por la falta de productos que los obligará a modificar algunos proveedores, pero la Alcaldía no autoriza ese cambio.

"Necesitamos el cambio de proveedores de verduras, frutas y proteínas, pero la secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda, no ha autorizado el cambio que se le solicitó. Este problema nos está generando un problema porque nos obligan a entregar unos productos, pero algunos proveedores no lo tienen por supuesta escasez en el mercado nacional o por los altos precios. Esto está generando que el contrato no sea viable", afirmó Dayro Sandoval, representante de los operadores.

Otra denuncia de los operadores del PAE es que los rectores de los colegios de Bucaramanga han tenido dificultades para focalizar a los estudiantes beneficiados.

"Eso es un problema para nosotros, porque un día son 30 estudiantes y la otra semana 45", manifestó Sandoval.

Desde la Alcaldía de Bucaramanga informaron que se está analizando la solicitud de los operadores del PAE.