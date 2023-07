Polémica: alcaldesa de California rechazó millonaria donación de Minesa a hospital del municipio

En video quedó registrada la denuncia que hizo la gerente del hospital de California, Santander, Leidy Alarcón, contra la alcaldesa de este municipio, Genny Gamboa, por rechazar una donación de 150 millones de pesos de la empresa minera Minesa para mejorar la infraestructura y finanzas de la entidad.

“Me siento impedida a pesar de que es una institución descentralizada, recibo una llamada de la alcaldesa y me dice que no puedo firmar. Si firmo (está en riesgo) es mi cargo. Es una lucha que yo llevo con la institución, pero en estos momentos me restringen”, contó la gerente a sus funcionarios en medio del llanto.

En entrevista con Blu Radio, la gerente amplió la denuncia y explicó los detalles de la donación que se perdió “por una postura radical de la alcaldesa”.

“El tema de la discusión es frente a un convenio de donación por las necesidades que presenta la institución y la crítica situación financiera que por años se ha venido registrando (…) La junta directiva de la institución y la presidenta es la alcaldesa, pero ella tiene una postura radical frente a la minería y la empresa. Ella me dice que no puedo hacer la recepción del recurso por su postura y su logo de campaña del cual fue elegida”, indicó la gerente.

La funcionaria también manifestó que la situación financiera del hospital de California es crítica, por lo que es imperiosa la necesidad de encontrar recursos que permitan la operación de la entidad.

“La institución viene presentando una dificultad económica desde hace muchos años, he venido en la búsqueda de recursos y convenios (…) Hemos firmado convenios con la Gobernación que apalancan la sostenibilidad, pero es una institución con un presupuesto mínimo, maneja un presupuesto inicial de 270 millones de pesos para subsistir todo el año”, agregó la funcionaria.

La alcaldesa de California respondió frente a la polémica y explicó por qué rechazó la donación: “Recibimos el hospital en unas condiciones deplorables, pero a través de las gestiones que se han hecho el centro médico está en un equilibrio financiero (…) En el 2020 recibimos un presupuesto en el que se pudo sanear esta situación. Con varias circunstancias que han llevado a que este gobierno esté enderezando la salud del municipio, estamos adportas de hacer un modelo de red aprobado por la Asamblea de Santander y en aras de que la salud del municipio sea sostenible”, afirmó.

La denuncia desató varias opiniones en contra de la alcaldesa de California, Genny Gamboa, por el rechazo de la donación.

“Pido respeto por las mujeres que ejercemos la política en Santander , pero no comparto que esta alcaldesa pase por encima de su comunidad. Valiente cuando está en su casa, pero cobarde ante la necesidad de su pueblo que la puso en ese cargo de elección popular”, escribió la diputada Claudia Ramírez.

“Si tan solo los políticos que se rasgan las vestiduras por Santurbán hicieran lo mismo por la salud y la vida digna de las personas de California, pero pues eso no da voticos. ¡En fin! Que se mueran los enfermos esperando gestión por parte de ellos, pero plata de Minesa, jamás”, escribió la abogada Ana María Vargas.

Si tan solo los políticos que se rasgan las vestiduras por Santurban, hicieran lo mismo por la salud y la vida digna de las personas de California, pero pues…eso no da voticos.



