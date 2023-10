Por cierre de vía Bucaramanga-Barrancabermeja subirá la inflación en Santander: gremios económicos

El cierre de la importante vía que conecta las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja en el departamento de Santander empieza a generar una crisis económica en la región. Tras cinco días de cierre debido a un deslizamiento de tierra, diversos sectores económicos se han visto afectados, y los gremios ya hablan de un aumento de 5 puntos porcentuales en la inflación de Santander.

Esta vía es esencial, puesto que estas dos ciudades representan el 75% del Producto Interno Bruto (PIB) departamental. Su cierre ha provocado un aumento en los costos de transporte porque los vehículos se ven obligados a utilizar rutas alternas más largas y con menor capacidad. Esto ha impactado especialmente a los productores agrícolas y ganaderos, quienes han tenido que elevar los precios de sus productos para compensar los costos adicionales.

Sigue cayendo tierra a la vía, cinco días después del derrumbe entre Bucaramanga y Barrancabermeja #MañanasBlu https://t.co/qQ7cexd2HF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2023

Además, el turismo en la región se ha visto afectado, pues el acceso a los principales destinos turísticos de esa zona se ha vuelto complicado.

La presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Pilar Adriana Contreras Gómez, expresó su preocupación por el impacto negativo en la economía regional, no solo en Barrancabermeja sino en todo el departamento de Santander. El corredor entre Barrancabermeja y Bucaramanga es vital porque mueve el 47% de la carga en Santander. El sector transportador se verá especialmente afectado, lo que podría comprometer la competitividad de las empresas y llevar a la pérdida de negocios a corto plazo.

Este cierre también ha golpeado a sectores como el avícola, el cultivo de cacao, la industria, el turismo y los productores de la región del Magdalena Medio, entre otros. La industria manufacturera de Barrancabermeja depende en un 75% de las materias primas provenientes de la capital del departamento, lo que refleja la estrecha interrelación entre las dos ciudades.

#Video Así arriesgan los campesinos la vida para cruzar por el derrumbe que mantiene cerrado el paso de vehículos en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. Habitantes del sector construyeron un improvisado paso en plena zona de la emergencia #VocesySonidos pic.twitter.com/puyfoiGAKG — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 5, 2023

Pero no solo los grandes empresarios evidencian el aumento de sus gastos, la gente de a pie sufrirá alzas en la canasta familiar y eso podría desencadenar una crisis social, pues como pasa con cientos de familia que venden fruta en Lebrija y que dependen de los viajeros: si no hay tránsito de vehículos, pues simplemente no venden.

“Le pedimos al gobierno departamental y nacional que hagan todo lo posible para arreglar esa vía, pues somos miles de familias que nos vemos damnificadas. En mi caso, las ventas se han bajado en un 80 %. Además, las veredas están en un caos porque la comunidad no puede entrar alimentos para las aves, para los cerdos, y tampoco pueden sacar la producción”, explicó Daniel Castillo, vendedor de fruta en Lebrija.

Por su parte, Juan Carlos Rincón Lévano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, dijo "nos preocupa el daño para la economía del departamento, pues tiene una afectación muy grande porque cada día que pasa son más los costos para la canasta familiar de los santandereanos".

Con el apoyo de @DefensaCivilCo, Bomberos de #SanVicenteDeChucurí y Alcaldía de #Lebrija, coordinadamente llegamos con carrotanques que suministran agua potable a las familias afectadas del sector Parador Bucaros, afectadas por la pérdida de la banca en la vía Lebrija - B/bmeja. pic.twitter.com/VrrljVZSyx — Gestión del Riesgo de Desastres | Santander (@OGRDSantander) October 3, 2023

El cierre de la vía Bucaramanga-Barrancabermeja desencadenará una crisis económica en Santander, con un impacto inflacionario significativo y graves consecuencias para diversos sectores productivos. Los empresarios, gremios y habitantes de la región instan al Gobierno Nacional a encontrar soluciones rápidas para restablecer la conectividad vial.