Por investigaciones piden revocar candidatura de Jaime Arenas a la Alcaldía de Los Santos, Santander

El abogado Emilio Cobos confirmó que el Consejo Nacional Electoral aceptó la solicitud que presentó para que sea revocada la inscripción del candidato a la Alcaldía de Los Santos , Santander, Jaime Arenas, porque actualmente es investigados por varios delitos contra la administración pública.

“Ahora bien, frente al caso concreto, mediante escrito radicado CNE-E-DG-2023-018633, el ciudadano Emilio Cobos Mantilla presentó solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura a la Alcaldía del municipio de Los Santos del ciudadano Jaime Arenas Rueda, argumentando como causal, seis (6) indagaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en las que se encuentra involucrado el candidato por el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, dice el documento del Consejo Nacional Electoral conocido por BLU Radio.

El abogado Emilio Cobos en diálogo con Blu Radio, afirmó que “existen material probatorio suficiente para la revocación de la candidatura de Jaime Arenas. El exalcalde que nuevamente aspirar al cargo de Los Santos. Actualmente tiene 22 procesos penales en su contra en la Fiscalía, de los cuales 6 con imputación de cargos”.

“Jaime Arenas debe responder por los presuntos delitos contra la administración pública, como peculado por aprobación. El exalcalde y hoy candidato a la Alcaldía suscribió millonarios contratos que no se terminaron de ejecutar como la reforestación de la quebrada Los Pozos, donde abrieron los huecos y no sembraron los árboles. También las familias de la vereda Cañizales esperan el mejoramiento de vivienda prometido y la instalación de mangueras para riego en los cultivos”, afirmó el abogado demandante.

Publicidad

El candidato Jaime Arenas aseguró que se siente “perseguido” por el abogado Emilio Cobos.

Publicidad

“Esa persona me ha denunciado varias veces, me ha estado persiguiendo desde hace ocho años. Prueba de eso son los más de 100 derechos de petición, 30 acciones populares y 30 denuncias disciplinarias y penales que me ha interpuesto, y que hasta la fecha ninguna a prosperado”, afirmó el candidato Arenas Rueda.

Jaime Arenas fue alcalde de Los Santos entre 2016 y 2019.