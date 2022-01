Por ser venezolano pensamos que no lo iban a recibir en el médico: papá de niño quemado con pólvora

Dos llamadas a la línea de emergencias 123 alertaron a la Policía sobre un menor de 11 años quemado con pólvora que estaba siendo supuestamente escondido por sus padres en una vivienda ubicada en el barrio El Reposo de Floridablanca .

Según confirmó la Policía, tras la primera llamada, los uniformados atendieron el requerimiento, pero los padres del menor negaron que uno de sus hijos haya resultado quemado con pólvora. Sin embargo, ante una segunda llamada reportando la situación, los policías regresaron a la vivienda.

“Los uniformados del sector regresaron, pero ya con apoyo del grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia lograron que la madre del menor de 11 años lo entregara para que se iniciara el restablecimiento de sus derechos”, confirmó el coronel Juan Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

En diálogo con Noticias Caracol y BLU Radio, el padre del niño de 11 años respondió a las acusaciones.

“Nosotros no le dimos la pólvora al niño, pero igual teníamos el temor, uno acá va para el médico, porque uno de mis hijos más pequeños hace poco tuve que llevarlo al médico y a uno no lo atienden por el hecho de ser venezolano, nos preguntan que la EPS, por eso no acudimos al médico”, dijo el padre del niño, quien pidió la reserva de su identidad.

El papá del menor también dio su versión de los hechos.

“Cuando yo llegué del trabajo el niño ya estaba quemado, supuestamente fueron los niños de al lado que estaban jugando con pólvora y lanzaron un fosforito y él lo fue a agarrar porque el fosforito no explotó y cuando se le acercó fue que estalló, eso fue lo que me contaron”, agregó.

El menor sufrió quemaduras leves en su rostro y podría ser dado de alta en las próximas horas, según confirmó el Hospital Universitario de Santander.

