Quieren meternos el fracking, pero me ignoran: alcalde de Pto. Wilches clama por ayuda tras invierno

Este sábado el río Magdalena se creció y nuevamente amenaza con ingresar a la zona palmera de Puerto Wilches, Santander, en el sector conocido como Vuelta Perico.

La muralla cedió ante la fuerza del río y empezó a filtrarse en la zona. Ante la gravedad de la amenaza, el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Toquica, se desplazó a la zona y no dudó en lanzar reparos contra la Alta Consejería para las Regiones y la Unidad de Gestión del Riesgo por la falta de respuesta a proyecto que mitigue la emergencia.

“Llevo suplicándole, rogándole al Gobierno Nacional, les presenté el proyecto, me están mamando gallo y miren la emergencia que tengo, ayúdenle a la comunidad hombre”, dijo el mandatario local.

Según señaló el alcalde, Puerto Wilches ha sido ignorado por el presidente Iván Duque pese a que es allí donde está instalado el proyecto piloto de fracking Kalé de Ecopetrol.

“Miren esta situación, son casi dos kilómetros así, y quieren que apoyemos el fracking, así quieren que sigamos siendo beneplácitos con ustedes, me he cansado con la señora alta consejera presidencial para las regiones, he estado en Casa de Nariño, entonces que más tengo que hacer, esperar que se inunde Puerto Wilches, préstenos atención presidente Duque”, indicó.

