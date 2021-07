Richard Aguilar renuncia al Senado tras ser capturado por la Corte Suprema de Justicia

Un día después de ser capturado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Richard Aguilar presentó su carta de renuncia al presidente del Senado, Juan Diego Gómez.

“Decisión que obedece a la medida de aseguramiento preventiva impuesta por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que me impide continuar con el normal desarrollo de mis deberes y funciones como congresista”, dice la carta.

El alto tribunal investiga al congresista del partido Cambio Radical por supuestas irregularidades en materia de contratación mientras se desempeñaba como gobernador de Santander entre los años 2014 y 2015.

La providencia de la sala indica que Richard Aguilar podría ser el determinador de varios delitos, entre ellos el de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido, concierto para delinquir y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.

Richard Aguilar, hijo del condenado por parapolítica y también exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, insiste en decir que es inocente.

“Hoy con inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia, porque se lo debo a cada uno de los colombianos que creyeron en mí, que he representado y por quienes he trabajado incansablemente durante el ejercicio de mi vida pública”, agrega la misiva.

Quiero informarles que tomé la decisión de renunciar al Senado de la Rep.,toda vez que la medida impuesta me impide cumplir a cabalidad con mis funciones

Me concentraré en mi defensa siempre confiando en el correcto actuar de las instituciones

Agradezco a todos por la comprensión pic.twitter.com/VcTrQgRJNO — RICHARD AGUILAR V (@RICHARDAGUILARV) July 28, 2021

De acuerdo con la Corte, las presuntas irregularidades se detectaron en contratos de interventoría en trabajado de reforzamiento del Estadio de la Villa Olímpica de Bucaramanga firmado en 2015.

También se investiga el contrato de mejoramiento en la carretera San Gil-Charalá de 2014 y el corredor vial Agroforestal y Energético así como el mejoramiento de la vía Bucaramanga-Floridablanca firmados todos ese mismo año.

Hay que recordar que la Fiscalía firmó un principio de oportunidad con la pareja de ingenieros civiles Claudia Yaneth Toledo Bermúdez y Lenin Darío Pardo, quienes están acusados de interés ilícito en contratación.

Estas personas se comprometieron a decir todo lo que saben en contra de los congresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros, quienes están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por corrupción durante los años 2012 - 2015.