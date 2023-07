Rodolfo Hernández admite que tuvo miedo en la segunda vuelta presidencial: “Nunca lo había sentido”

En un video compartido por Rodolfo Hernández en sus redes sociales, en el que su equipo de comunicaciones lo entrevista, el excandidato presidencial admitió que tuvo miedo entre la primera y segunda vuelta, cuando era el favorito para llegar a la Casa de Nariño.

Hernández Suárez confesó que su equipo de asesores argentinos, Guillermo Luis Meque y Hugo Vásquez, tuvieron que salir del país por amenazas.

“Perro que ladra no muerde, amenazas incógnitas, me mandaban sufragios, coronas a la casa, pero no daban la cara, entonces eso no iban a hacer nada. Yo nunca sentí nada, pero a lo último sí. A los publicistas los amenazaron de muerte y les tocó irse en un término de 72 horas para la Argentina”, dijo.

¡A lo último sí! Me dio miedo porque amenazaron a los comunicadores de la campaña. pic.twitter.com/aRPnwEb4un — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) July 5, 2023

“Ese día sí me dio miedo, que nunca lo había sentido porque uno no sabe hasta dónde son capaces de llegar”, agregó.

El excandidato comentó que en la segunda vuelta, cuando se enfrentaba con Gustavo Petro , no era capaz de dominar el miedo.

“Mi Dios repartió miedo para todos, lo que pasa es que a mi me dio seguramente poquito, pero ese poquito me relució entre la primera y segunda vuelta. No era capaz de dominar el miedo, eso no lo saben los colombianos. Pero el cuero era el mío, no el de ellos”, añadió.

