“Se siente mucha tristeza”: dramático relato de santandereana radicada en Israel

El número de fallecidos en Israel por el ataque sorpresa del sábado del movimiento islamista Hamás superó este miércoles los 1.200 y los heridos superan los 3.000, mientras que los bombardeos israelíes en Gaza han causado ya 1.055 muertos y al menos 5.184 heridos.

La cifra de fallecidos en Israel, difundida por medios locales citando a los servicios de emergencias médicas, marca un importante aumento respecto al último informe, que había confirmado alrededor de 900 muertos.

Frente a esta compleja situación, la santandereana Yulie Villabona, radicada en Israel, relata cómo han sido estos cinco días de guerra.

“Yo me encuentro bien, estoy en Jerusalén. Estamos retirados de la zona roja, peor no deja de sentirse la tensión, la frustración y la tristeza por todo lo que está pasando. Con las horas se cuentan más muertos y secuestrados, no es fácil. Nosotros nos estamos preparando”, contó.

Publicidad

La mujer, quien se radicó en Jerusalén desde hace varios años, relató que han tenido que comprar víveres y preparar los refugios ante una posible escalada violenta en la ciudad.

Publicidad

“Estamos a la espera de cualquier alarma y algún aviso para dirigirnos hacia el cuarto de seguridad que tenemos en el edificio para todos. Vivimos en un edificio viejo, nos tocará compartir con todos los vecinos, somos seis familias. Dios quiera que no tengamos que llegar a eso”, agregó.

Según la santandereana, las autoridades israelíes les han informado que se preparen y mantengan comida enlatada, agua y otros víveres “porque la guerra se prolongará”.

Vea también: