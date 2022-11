“Se solicita a usuarios cuidar sus pertenencias”: Metrolínea tras robo a periodista en estación

El pasado miércoles en la noche la periodista Estefanía Pedraza, quien trabaja para un reconocido medio radial en la ciudad de Bucaramanga, fue víctima de un violento atraco en un bus de Metrolínea.

Según contó la reportera, ya iba de regreso hacia su casa y en la estación Diamante la abordó un joven, quien la intimidó con un enorme cuchillo.

"La estación estaba sola, el muchacho se bajó del Metrolínea, yo tenía que hacer trasbordo, estábamos solos. El tipo tenía un tapabocas y de un momento a otro se me acercó, tenía un cuchillo gigante de cocina, me lo apuntó en la cara y me dijo que me entregara el bolso y que me quedara quieta”, contó la periodista.

Frente a este hecho de inseguridad dentro de una estación de buses de Metrolínea, la empresa sostuvo que pese a que se alcanzó a alertar a una patrulla de la Policía no se pudo atender el caso de inmediato.

“Evidenciado el hecho Centro de Control de Metrolínea y el miembro de la Policía Nacional que monitorea a diario las estaciones a través de las cámaras, activan el protocolo y reportan la situación para enviar una patrulla de inmediato al lugar. Sin embargo, no fue posible atender el hecho en corto tiempo”, dice el comunicado.

Metrolínea también pidió apoyo de la Policía para brindarle seguridad a sus usuarios.

“Se reitera la solicitud a la Policía Nacional y a los entes territoriales para que se brinde apoyo con personal y así se garantice la seguridad a los usuarios en las estaciones, sobre todo en las horas pico”, agrega.

Para evitar robos, Metrolínea le pidió a los usuarios que cuiden sus pertenencias mientras se movilizan en sus buses y estaciones.

“Se solicita a los usuarios cuidar sus pertenencias y mantenerlas bajo control cuando accedan al SITM Metrolínea, para evitar que delincuentes encuentren la oportunidad de cometer algún delito”, indica el comunicado.