Soldado santandereano está en coma por caída en un batallón; familia denuncia que fue golpeado

Los familiares del soldado santandereano Jean Carlos Trillos Padilla, de 19 años, denunciaron que fue golpeado brutalmente en un batallón de Aguachica. El militar está en coma en el Hospital Universitario de Santander.

"El Ejército me dice que mi hijo sufrió un accidente al caerse por una cuerda, pero yo no creo en esa versión. A mi hijo he hicieron algo allá, a él le provocaron todas esas heridas, él me contó que un sargento lo tenía amenazado", afirmó a BLU Radio en medio del llanto Janeth Padilla, madre Jean Carlos.

Por las múltiples heridas, el soldado Trillos Padilla está en coma. "Tiene muerte cerebral, según los médicos", afirmó su mamá, quien exige justicia.

El comandante de la Quinta Brigada del Ejército, coronel Edgar Alberto Rico Pulido, afirmó que ordenó una investigación para esclarecer los hechos.

"En la base militar el soldado sufre una caída en desarrollo propias del servicio, producto de la misma le produce una contusiones en la cabeza y es trasladado al hospital de Bucaramanga. El Ejército Nacional acompaña a su familia y espera la pronta recuperación de nuestro soldado. Este Comando dio inició a las investigaciones pertinentes", señaló el coronel Rico Pulido.

Este es el comunicado de la Quinta Brigada del Ejército.