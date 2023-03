Terror en Barrancabermeja y Puerto Wilches; en menos de tres meses han asesinado a 35 personas

El terror se apoderó de Barrancabermeja y Puerto Wilches, Santander, por la expansión del Clan del Golfo y el control del tráfico de drogas en esta región del Magdalena Medio.

Según los datos revelados por la Gobernación de Santander, en menos de tres meses han sido asesinadas 35 personas.

Así las cosas y según datos de las autoridades locales, la violencia aumentó en un 170% durante los tres primeros meses del 2023.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, clamó por ayuda al presidente Gustavo Petro porque, según el mandatario local, no hay respuesta del Gobierno Nacional para enfrentar la ola de violencia en la región.

“Nos hemos sentido solos, desamparados, porque acá debe prevalecer la institucionalidad y el Gobierno Nacional. Desde el año pasado he sido reiterativo que convoquemos a un consejo de seguridad regional, pero no me han prestado atención”, indicó Mauricio Aguilar.

Gobernador de Santander lanza alerta ante posible incidencia de grupos armados ilegales en procesos electorales en la región. En lo que va de este año la violencia se ha incrementado en un 170 % en el Magdalena Medio. #VocesySonidos pic.twitter.com/YOFUj53kD1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 17, 2023

Esta semana fue capturado Wilfred David Naranjo Hoyos, alias ‘Brandon’, presunto cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio.

El operativo se realizó en un barrio del municipio de Puerto Wilches. Alias ‘Brandon’ estaría liderando la expansión del Clan del Golfo en esa zona de Santander que limita con regiones de Bolívar, Antioquia y Cesar.

“No vamos a permitir que las bandas criminales y el Clan del Golfo impongan el temor entre los habitantes de la región. Vamos a intensificar los operativos”, señaló el coronel Luis Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio.