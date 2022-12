Tristeza en Cúcuta: murió el tercer niño del incendio en Patios, del que se investigan sus causas

Hay tristeza en el área metropolitana de Cúcuta al conocerse la noticia sobre la muerte del tercer niño que resultó con graves quemaduras durante un incendio en una vivienda del sector de Los Patios, lugar donde vivía junto a su abuela, su madre y dos hermanos de 2 y 4 años, quienes fallecieron el pasado martes. El niño tenía tan solo 11 meses de nacido y estaba siendo atendido en el Hospital Erasmo Meoz.

Detalles del incendio

Los menores se encontraban solos en casa cuando se registró el incendio y, según los vecinos, se vivieron momentos de angustia cuando se percataron de la conflagración.

"Ya no se podía entrar porque el humo no dejaba. Grité y llamé a la Policía y a los bomberos. La gente empezó a salir cuando me escucharon gritar. A los 10 minutos llegó la Policía", relató Beatriz Celis, habitante de la zona.

De los menores que resultaron con quemaduras en este incendio el menor de 4 años murió en el lugar, mientras que el niño de 2 falleció horas después en un centro asistencial.

“Cuando yo estaba con el niño ya le había dado el tercer paro y cuando mi hermana llegó la doctora le dijo que si le daba otro más no iba a vivir. Le dio el otro, no aguantó y murió a las 3:00 de la mañana”, indicó Yulexi Aguín, tía de los menores fallecidos.

Investigaciones sobre el caso

Las autoridades siguen investigando las causas del incendio, ya que todavía no se ha establecido la causa que pudo haberlo originado. Por su parte la Alcaldía de Los Patios se solidarizó con la familia de origen venezolano.

"La administración se hará responsable de todo. Cubriremos los gastos y además de eso convocamos esta noche una velatón. Estamos unidos en solidaridad", afirmó José Miguel Bonilla, alcalde de Los Patios.

Esta semana se cumplirán las exequias de los menores de edad.

