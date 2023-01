Viajeros atrapados por bloqueos en Lizama piden asistencia humanitaria urgente: “No tenemos comida”

Es dramática la situación de miles de viajeros que se movilizaban por la Ruta del Sol y se encontraron con los bloqueos organizado por campesinos y ambientalistas en el sector conocido como La Lizama y otros cuatros puntos del Magdalena Medio.

“No tenemos comida, no se consigue agua, esto es muy duro y no podemos movernos hacia ningún lado. Qué hacemos, esta gente no nos deja pasar, nosotros no tenemos la culpa y mire, tenemos niños aguantando hambre”, dijo una ciudadana, quien se movilizaba en un bus y quedó atrapada en el bloqueo.

Los bloqueos intensos iniciaron el pasado lunes en la madrugada y desde ese día los vehículos quedaron atrapados en cuatro puntos: Oponcito, Lizama, Campo 23, cruce a Sabana de Torres y otra manifestación reciente en San Alberto.

#Video Camioneros atravesaron sus vehículos en el sector Putana, sobre la Ruta del Sol entre Sabana de Torres y San Alberto. Piden al Gobierno Nacional que solucionen el paro realizado por campesinos y ambientalistas en vías de Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/ZQtZDIhiTx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 26, 2023

La Defensoría del Pueblo, en diálogo con Blu Radio, advirtió sobre algunos problemas de salud que están sufriendo varios viajeros atrapados en los bloqueos.

“Hemos solicitado a las autoridades que por favor envíen una brigada médico y dos ambulancias para que revisen el estado de salud de los viajeros, quienes necesitan agua potable y comida. Mucha gente nos dice que están aguantando hambre, es insostenible el drama para estas personas”, Didier Rodríguez, defensor del Pueblo en el Magdalena Medio.

Por ahora el paro continúa. Este jueves será instalada una mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y los manifestantes.

“Esperamos que se pueda habilitar la vía y se solucione esta crisis”, agregó el defensor del pueblo local.

