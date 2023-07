Video capta intensa persecución a conductor de carro que arrolló a tres ciclistas en Santander

En un video quedó registrado el momento exacto que el conductor de un vehículo persigue a otro para que responda por, presuntamente, arrollar a tres ciclistas en la vía Bucaramanga - Rionegro, Santander.

Minutos antes, según denunció uno de los ciclistas afectados, el conductor del carro los arrolló y huyó del lugar para no responder por el siniestro.

“Salimos a hacer una ruta hacia Rionegro, después del CAI La Virgen en la doble calzada un carro nos embiste. Él conductor no frena y sigue derecho, uno de los compañeros más afectados porque salió volando y partió el parabrisas del carro. El carro también me arrolla a mi y me envía hacia la baranda”, indicó Andrey Montañez, víctima del accidente.

Indignante: tres ciclistas fueron arrollados por un carro particular en la vía Rionegro - Bucaramanga. Según la denuncia de las víctimas, el enfurecido conductor salió huyendo y no respondió por los daños causados. Uno de los ciclistas fue llevado de urgencia a un centro médico. pic.twitter.com/mZSW30fmzU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 4, 2023

En otro video se ve los minutos posteriores al accidente, donde uno de los ciclistas relata el punto exacto y comenta que uno de sus compañeros es el más afectado.

“A mi me cogió la pierna, pero pues estoy bien. Nos dañó el celular y las bicicletas, mi compañero está acá adolorido”, comentó.

El puente festivo de San Pedro y San Pablo terminó con dos personas muertas por accidentes de tránsito, en moto, en las vías del departamento de Santander.

Los trágicos siniestros en los que perdieron la vida dos motociclistas se presentaron en el sector conocido como Portugal, ubicado en el kilómetro 50 de la vía entre La Fortuna y Bucaramanga; y en el kilómetro 13 de la ruta Bucaramanga - Pamplona.

“Se nos han presentado 17 siniestros con seis personas lesionadas, una disminución del 65 %. Lamentablemente en estos hechos se perdieron la vida de dos personas”, indicó el coronel Juan Guzmán, subcomandante de la Policía Metropolitana.