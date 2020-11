A algunos jugadores se les habría preguntado sobre cómo se sentían con Queiroz: Blog Deportivo

Este jueves en Blog Deportivo, el director Javier Hernández Bonnet reveló que a algunos jugadores de la Selección Colombia se les habría preguntado sobre cómo se sentían con el director técnico Carlos Queiroz .

“No puedo garantizar si fue del lado del grupo de Jesurun o del lado de Álvaro González, pero estuvieron interrogando a algunos jugadores, no me precisaron si fue a todos, sobre cómo se sentían con Queiroz, si creían que con Queiroz había futuro. Es decir, tomaron en cuenta el pensamiento de los jugadores. La respuesta no la sabemos”, dijo.

De otro lado Hernández Bonnet dio a conocer los nombres de los jugadores que “se fueron a las manos” en medio de una discusión.

“El conflicto fue entre James y Luis Fernando Muriel. Muriel apercolló a James. Fue antes del partido de Ecuador”, informó el director del espacio deportivo de BLU Radio.

Agregó que al finalizar el conflicto, James y Muriel se sentaron a conversar sobre el tema.

“No tiene nada que ver Lerma, Barrios o Lucho Díaz, fueron James y Muriel”, aseveró.