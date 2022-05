Egan Bernal se queja de los ataques en redes sociales por sentar su posición política

El ciclista Egan Bernal se quejó en redes sociales por los ataques en su contra luego de que dijera que votará , en las próximas elecciones presidenciales, por el candidato Federico Gutiérrez.

Bernal lamentó que le los “extremistas políticos” le digan que recibió plata del candidato del Equipo por Colombia para decir que lo apoya

“Hay personas que creen que porque un deportista se mete en política es porque le están pagando. Debería ser una ofensa para nosotros, los que salimos todos los días también a trabajar y poner el honor de Colombia en alto. A estos extremistas Políticos les digo NO TODO ES PLATA”, escribió en un primer mensaje.

Añadió que no ha hablado con nadie de la campaña de quien hoy segundo en las encuestas, pero manifestó que espera hacerlo pronto.

“No he hablado con nadie de la campaña de Fico, incluso él. Pero espero hacerlo pronto, porque esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase. Atacar mi opinión respetuosa solo da más motivos a mi pueblo de no votar por ellos”, escribió Bernal.

Bernal, campeón del Giro de Italia en 2021 y el Tour de Francia 2019, reveló en Twitter que su "voto de confianza" es para Federico Gutiérrez, esto "teniendo en cuenta la situación actual (...) es lo más sensato".

"Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio", escribió en Twitter.

