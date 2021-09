Egan Bernal: Me gustaría atacar a Roglic, no tengo nada que perder en la Vuelta a España

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) está convencido de que si tiene la oportunidad de lanzar un ataque para intentar auparse al liderato de la Vuelta lo hará porque "no" tiene "nada que perder".

"Me gustaría poder atacar a Roglic, no tengo nada que perder y me da igual hacer quinto que décimo en la general, pero para eso hay que tener piernas", ha asegurado.

El cóndor de Zipaquirá ha comentado que el segundo día de descanso les ha servido para recuperar fuerzas. "Ya lo necesitábamos y esta etapa llana ha venido bien para soltar piernas", dijo.

Bernal ha recordado que en el pasado Giro de Italia en el que logró la victoria final "atacaba de lejos incluso estando de líder". "Es algo que no se debería hacer, pero me sentía fuerte y me gusta correr así", declaró.

Por ello ha insistido en que esperará a ver cómo se siente y si las sensaciones que tiene son buenas no ha dudado en anticipar que lo intentará. "Si 'tengo' piernas, me moveré", afirmó.

"Tenemos un equipo muy fuerte. (Adam) Yates también está muy bien, le veo muy fuerte, el problema es que hemos perdido dos corredores, y tanto Pavel (Sivakov) como Dylan (Van Baarle) y (Salvatore) Puccio están haciendo un muy buen trabajo para llevarnos a tope, pero no sé si estarán mañana a su mejor nivel. Vamos a intentarlo, pero primero hay que tener piernas", ha concluido.

Publicidad

Le puede interesar: escuche y siga El Camerino, en Spotify