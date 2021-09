Jakobsen: "Un cumpleaños es un buen día para ganar en la Vuelta a España"

El ciclista neerlandés Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step) celebró su 25 cumpleaños de la mejor manera posible , apuntándose un triplete en Santa Cruz de Bezana (Cantabria), lo que le confirma como el mejor velocista de la Vuelta 2021.

"Un cumpleaños siempre es un buen día, pero sobre todo estoy encantado con la victoria. Este es el "Equipos de los Lobos". Me quedé atrás en la subida y los compañeros me esperaron, me colocaron en buena posición y gané la carrera. Todo es gracias a ellos. Lo único que tenía que hacer era un esprint corto y rápido, ellos hicieron todo lo demás", comentó en meta.

Un triunfo que desató las emociones en el ciclista neerlandés, gravemente herido hace un año en la Vuelta a Polonia y un año después recuperado y triunfando. Sus pensamientos se concentraron en tres personas.

"Nunca estoy seguro de que voy a ganar, pero siempre lo intento porque si no lo intentas, nunca ganas. Estoy muy feliz y también me gustaría aprovechar este momento, con mi tercera victoria, para agradecer a tres personas que fueron realmente importantes en mi recuperación: el profesor Meijer del hospital de Nijmegen, Yvan Van Mol, el médico del equipo, y Cor van Wanrooij, mi osteópata durante mi recuperación. Así que me gustaría agradecer a esos tres, los quiero a todos".

Le puede interesar: escuche y siga El Camerino, en Spotify