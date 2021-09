Polémica en la etapa 20 de la Vuelta a España 2021. El colombiano Miguel Ángel ‘Superman’ López abandonó la competencia, a falta de unos veinte kilómetros para el final, tras perder la posibilidad de entrar en el podio de la carrera.

Después de unos treinta kilómetros de persecución, el de Pesca, Boyacá, terminó deteniéndose y sentándose en un lado de la carretera sin motivo aparente y de forma polémica.

Hasta el momento no hay información oficial, pero, según se pudo conocer, el ciclista de Pesca se habría bajado de su bicicleta luego de que su equipo, el Movistar Team, le hubiera dado una orden que no fue del gusto del corredor colombiano, ya que no le habrían permitido perseguir al grupo de los favoritos.

Sin embargo, también se habla de que el ciclista, pese a la insistencia de los directivos y compañeros para que volviera a la carrera, decidió no continuar al saber que perdía el podio.

Siga y escuche El Camerino, con Tito Puccetti, en Spotify: