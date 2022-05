Nairo Quintana avanza en su preparación para el Tour: "esperamos que el cuerpo nos responda bien"

Nairo Quintana contó, en diálogo con Blog Deportivo, que avanza en su preparación para la próxima edición del Tour de Francia , carrera en la que, dijo, espera que el cuerpo le responda bien y la salud lo respete, detallando que también correrá La Vuelta.

"Luego del Tour voy a hacer la vuelta a España. Vamos con la mente muy abierta, esperamos que el cuerpo nos responda bien, que la salud nos respete y tener buena suerte, sobre todo en la primera semana del Tour. Esperamos que nuevamente podamos llegar en buena condición", dijo Nairo.

Por otra parte, en referencia al Giro, Nairo analizó las opciones de los colombianos y algunos corredores más de cara a la disputa de la clasificación general.

"Hay varios líderes que seguramente lo estarán haciendo muy bien, entre ellos los colombianos como 'Supermán' López e Iván Sosa, luego el Bike Exchange tiene a Simon Yates, que es uno de los candidatos al título. Por parte del INEOS está Carapaz , que seguramente está muy bien y su equipo será de gran referencia", manifestó.

Y aunque no participará en la edición de este año de la edición 105 de la carrera de la 'maglia rosa', Nairo reconoció que el recorrido es atractivo: "Es un recorrido que me gusta, pero tenemos años y el Giro de Italia siempre ha hecho recorridos bastante atractivos entonces no descartamos en años que vienen tener nuevamente participación en el Giro", comentó.

Nairo Quintana se refirió también a la recuperación de Egan Bernal, a quien calificó como "un campeón" debido a que, en su concepto, para "alguien con esas lesiones, aún siendo deportista, no es tan fácil" el proceso de recuperación.

"Ya vemos que se ha levantado y luchado y está en la bicicleta, eso es verdaderamente de admirar, porque dentro de la gravedad, estar ya en bicicleta es bastante positivo para él", añadió.

Finalmente, sobre su recuperación, el boyacense comentó que está "terminando la fase de cicatrización" y expresó que, en medio de esa recuperación, se siente "bien" en lo que está siendo su "ciclo de preparación específico para el Tour, que es muy importante para poder hacerlo bien".

