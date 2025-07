Santiago Buitrago, de caerse a estar en el podio de la etapa del Tour: "Me ha costado"

La imagen de Santiago Buitrago cruzando tercero la meta del Mont Ventoux no solo quedará grabada como una de las grandes gestas del Tour de Francia 2025, sino como el símbolo de una lucha contra la adversidad.

El colombiano del equipo Bahrain Victorious terminó tercero en la jornada 16 que estuvo marcada por el calor, el desgaste y el ritmo fuerte del pelotón.

En conversación con Blog Deportivo, Buitrago reconoció que todavía tiene secuelas de aquella dura caída que sufrió en la primera semana. Sin embargo, ha pedaleado desde entonces con el cuerpo golpeado y con la convicción de dejar en alto la bandera colombiana.

"Sí, sí, sí. La verdad que no ha sido para mí un Tour muy bueno. La verdad que después de la caída que tuve la primera semana me ha costado, me ha costado bastante darle la vuelta. Aún sigo con bastante olor, más que todo en mi espalda. Pero bueno, nada, es el Tour (...) Quisiera que la caída ya fuera un pasado, que mi cuerpo ya realmente estuviera al 100 %. Pero bueno, doy lo que puedo y esperemos que los próximos días sea mejor", confesó el ciclista de 25 años.

Santiago Buitrago estuvo cerca del triunfo de la etapa 16 del Tour de Francia 2025 Foto: AFP

En una fuga con 37 corredores, el colombiano logró mantenerse en los puestos de adelante, incluso cuando por momentos parecía quedarse sin fuerzas.

“Cuando arrancamos creo que teníamos seis, cinco minutos. Lo veía difícil porque gastas muchísimo en el llano y después, para arriba, éramos muy pocos los que tirábamos. Al final es difícil ponernos todos de acuerdo. Entonces atacas, frenas”, relató.

Ya en la subida final, y a pesar del desgaste, supo responder y llegar con los mejores. En el sprint, aunque no es su especialidad, se metió en la pelea y logró el tercer lugar, solo por detrás del Valentin Paret-Peintre y Ben Healy.

“Hoy lo único que se me venía a la cabeza era que estuve cerca. Estuve cerca de ganar en el Mont Ventoux. Es un puerto mítico del Tour. Lo tenía muy en la cabeza y claro, cuando llegas y ves que coronas y que estuviste tan cerca, simplemente se te vienen cosas a la cabeza”, añadió.

El colombiano también compartió un momento curioso en la subida, cuando en la transmisión de televisión se vio una "discusión" con sus compañeros de fuga. Confesó que el irlandés le preguntaba si iban a seguir con los ataques o mejor se ponían a tirar los tres y después se "jugaban la victoria".



Posición de Santiago Buitrago

El colombiano terminó tercero este martes a 00:04 segundos del francés Valentin Paret-Peintre y del irlandés Ben Healy.

En la clasificación general, que es liderada con el maillot amarillo por Tadej Pogacar, se ubica en la posición 46 a 1:58:59.