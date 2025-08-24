América de Cali vs. Atlético Nacional: pronóstico, cuotas y hora del clásico HOY

El estadio Pascual Guerrero se viste de gala este domingo, 24 de agosto, para una nueva edición del clásico entre América de Cali y Atlético Nacional, válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II. Un duelo con historia y rivalidad que promete emociones.

Tanto los escarlatas como los verdolagas llegan golpeados tras sus recientes eliminaciones en torneos internacionales: América en la Copa Sudamericana y Nacional en la Copa Libertadores. Sin embargo, ambos buscarán revancha en el campeonato local, con la obligación de ganar para recuperar confianza y sumar puntos clave en la tabla.

América de Cali vs. Atlético Nacional // Foto: AFP

¿A qué hora juega América de Cali vs. Atlético Nacional HOY?

El clásico colombiano entre rojos y verdes se disputará HOY domingo 24 de agosto desde las 6:20 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali.



Dónde ver en vivo América de Cali vs. Nacional: online y gratis

El partido no tendrá transmisión por televisión abierta, pero podrá seguirse a través de Win Sports+. Además, los hinchas podrán escuchar el minuto a minuto en Blu Radio y seguirlo en vivo en su canal de YouTube.

Pronóstico del América de Cali vs. Atlético Nacional

En la previa, Atlético Nacional parte como ligero favorito pese a jugar como visitante, gracias a la regularidad que ha mostrado en la Liga y el nivel competitivo exhibido en Copa Libertadores ante Sao Paulo.

No obstante, América de Cali jugará con el respaldo de su hinchada en el Pascual y con un plantel que promete dar batalla. Por eso, se espera un duelo muy cerrado con oportunidades para ambos equipos.



Cómo llegan América y Nacional al clásico colombiano

Atlético Nacional: marcha cuarto en la tabla de posiciones con 12 unidades, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del torneo.

marcha cuarto en la tabla de posiciones con 12 unidades, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del torneo. América de Cali: apenas suma 4 puntos y ocupa los últimos lugares del campeonato, con la urgencia de ganar para levantar cabeza.

Ambos vienen de quedar eliminados en torneos internacionales, por lo que este clásico es visto como la oportunidad perfecta para recuperar confianza.



América vs. Nacional: historial de enfrentamientos recientes

El clásico colombiano ha tenido 271 enfrentamientos oficiales.



Atlético Nacional: 103 victorias

103 victorias América de Cali: 96 triunfos

96 triunfos Empates: 81

La estadística favorece a Nacional, pero América ha logrado victorias clave en partidos decisivos, lo que convierte cada edición en un choque impredecible.

Nacional - América Foto: X @AmericadeCali - @nacionaloficial

Cuotas y apuestas para América de Cali vs. Atlético Nacional

Estas son las principales cuotas de pago para el clásico, según las casas de apuestas:



Resultado Cuota América de Cali gana 2.45 Empate 2.85 Atlético Nacional gana 3.10

Las cuotas pueden variar según la casa de apuestas y los movimientos previos al partido.



Posibles alineaciones del América de Cali y Atlético Nacional