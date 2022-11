Cuadrangulares semifinales: los números en los que se apoyan los 8 clasificados en busca del título

Este fin de semana comenzarán a disputarse los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, instancia tras la cual se conocerán los equipos que disputarán el título de fin de año y a la que cada uno de los ocho clasificados llegó con una fortaleza diferente.

Santa Fe, el mejor local.

El conjunto cardenal llegó a cuadrangulares como líder de la clasificación en la fase regular, impulsado, entre otras, con dos victorias consecutivas en las últimas jornadas. En esta instancia semifinal, buscará la clasificación apelando a una fortaleza que tuvo durante el todos contra todos: su localía, pues finalizó como el mejor local de los 20 equipos, habiendo logrado 26 de 30 puntos, es decir, terminó con un rendimiento del 86 %.

Ese rendimiento, es producto de ocho victorias y dos empates en los 10 juegos que ha tenido este semestre el león en casa, donde solo Atlético Nacional y América de Cali, el primero eliminado y el segundo en el grupo B, pudieron empatarle: ambos 1-1.

Además, hay que tener en cuenta que los otros dos mejores locales que completan el podio de los mejores anfitriones hasta el momento en la liga son Deportivo Pasto e Independiente Medellín, clasificados, pero también integrantes del grupo B, con 76.6 % y 70 % de rendimiento respectivamente.

Millonarios, el más goleador como visitante.

Aunque recién confirmó su clasificación hasta la última jornada de la fase regular, el equipo albiazul lidera un importante ítem en liga que espera mantener durante los cuadrangulares en busca del cupo a la final para disputar la estrella de fin de año.

Ese ítem es el que ubica a Millonarios, recientemente consagrado como campeón de la Copa Colombia , como uno de los equipos -junto con Pereira- que más triunfos logró como visitante: 5. Además, el equipo de Gamero es el que más goles ha convertido jugando como foráneo, con 16 anotaciones en 10 partidos.

Deportivo Pereira, el mejor visitante de la liga

Aunque es quizás un equipo poco tradicional en instancias finales en Primera División, el matecaña llega a cuadrangulares pudiendo decir que es, hasta el momento, el mejor visitante de toda la liga gracias a que consiguió 17 de los 30 puntos que disputó por fuera del Hernán Ramírez Villegas en fase regular.

Teniendo en cuenta que el equipo dirigido por Alejandro Restrepo clasificó con 32 puntos y en la quinta posición, las cifras indican que el Pereira consiguió, fuera de su estadio, el 53 % de la clasificación.

Lo anterior significa que en este grupo -el A- se enfrentarán el mejor local (Santa Fe) y el mejor visitante (Pereira). Este compromiso quedó estipulado, tras el sorteo, para la segunda jornada, es decir, el próximo miércoles 9 de noviembre.

Junior, clasificado la mitad del torneo

Aunque la clasificación de Atlético Junior se dio recién hasta la última fecha, luego de su victoria y, junto a ella, la combinación de una serie de resultados, el equipo tiburón estuvo en el 50% del todos contra todos dentro del grupo de clasificados, algo que tampoco es sencillo, y aunque su mejor puesto en las 20 jornadas fue el cuarto, sabe que en cuadrangulares es borrón y cuenta nueva. Todos arrancan desde cero y no importa mucho la posición en la que se clasificó.

En el grupo B, que será el encargado de abrir las acciones de los cuadrangulares este sábado, con los compromisos entre Medellín y Deportivo Pasto en el Atanasio y Águilas vs. América de Cali en Rionegro, las emociones también, por números, parecen estar aseguradas.

Rionegro Águilas 'vuela' alto como foráneo.

El equipo dirigido por Leonel Álvarez, siendo el tercer mejor visitante de toda la liga -detrás de Millonarios y Pereira-, es el mejor del grupo B, al haber obtenido 14 de los 30 puntos que disputó por fuera de su 'nido', el Estadio Alberto Grisales.

Sumado a eso, el equilibrio en la propuesta de juego se ve reflejado cuando se destaca que el equipo dorado también fue, en la fase regular, la segunda mejor defensa, pues recibió, en los 20 partidos, 15 goles y eso, sin duda, también le valió un gran porcentaje de su clasificación.

Independiente Medellín, el mejor ataque clasificado

El conjunto poderoso de Antioquia logró gran parte de su clasificación gracias a sus dos delanteros '9': Diber Cambindo y Leonardo Pons, quienes marcaron la mayoría de los 30 goles que logró el DIM en 20 jornadas. De hecho, el primero se ubica actualmente como uno de los segundos máximos goleadores de la liga, con nueve tantos, misma cifra que tiene Leonardo Castro, del Deportivo Pereira.

A eso hay que sumarle que el equipo de David González es el tercer mejor local de la liga, con un rendimiento del 70 % al haber logrado 21 de los 30 puntos que jugó en el Atanasio, y que comenzará el camino en cuadrangulares ante Deportivo Pasto, un rival ante el que solo registra una derrota desde que se juegan torneos cortos.

Deportivo Pasto, de principio a fin entre los ocho mejores

Aunque estuvo cerca de lograr clasificarse como líder y no lo consiguió, el Deportivo Pasto sí llega a los cuadrangulares semifinales con el título de ser el único equipo de toda la liga que estuvo, durante las 20 jornadas del todos vs. todos, en el grupo de clasificados. Después de los de Nariño, quien estuvo más fechas dentro del lote semifinalista, aunque terminó por fuera, fue el Once Caldas, con 17 fechas clasificado.

Además, Deportivo Pasto tuvo la mejor defensa en casa, recibiendo solo seis goles actuando de local y fue el segundo mejor anfitrión de todo el torneo, con un rendimiento del 76.6 %, siendo superado únicamente por Independiente Santa Fe, encuadrado en el otro grupo.

América de Cali, la mejor defensa de la liga

Finalmente, la fortaleza de los 'Diablos Rojos' pasa, claramente, por su línea defensiva, y a eso apelará en gran medida el equipo orientado por Alexandre Guimaraes, que vio su arco vulnerado en 11 ocasiones (7 de ellas como visitante) en los 20 juegos del todos vs. todos, para buscar su cupo en la final.

