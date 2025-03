¿El arquero de Independiente Medellín tiene cábalas para ser líder e invicto en la liga?

Washington Aguerre, el talentoso arquero uruguayo de Independiente Medellín, se ha destacado como una de las revelaciones del fútbol colombiano desde el inicio de la liga 2025. Durante la entrevista con Blog Deportivo, compartió valiosas experiencias sobre su carrera, habilidades y la influencia que ha tenido en su juego la escuela de los arqueros uruguayos.

Además, acabó con los rumores si tiene o no cábalas en cada partido para ayudar al DIM a ser el líder del fútbol colombiano y mantener el invicto en la competencia nacional.



¿Washington Aguerre tiene agüeros?

El arquero de 31 años enfatizó que no tiene ninguna cábala o agüero al momento de disputar un partido, pues lo único que quiere es disfrutar del fútbol y aportar al equipo.

"La verdad no, no tengo cábalas. La verdad solamente disfruto el momento que vivo; como lo he dicho en muchas oportunidades soy apasionado por el fútbol y disfruto el momento y me divierto cada vez que me toca participar. No necesito eso", comentó en los micrófonos de Blog Deportivo.



Conexión con la afición del DIM y momentos especiales

El arquero no solo se ha ganado el respeto en el campo, sino también el cariño de la hinchada. En el último partido contra el Pasto, que ganaron 1-0, se vivió un emotivo momento con una niña que viajó desde Chile, quien hizo un cartel para mostrarle su apoyo y, a la vez, pedirle su camiseta.

"Son momentos únicos, que quedan marcados para toda la vida, para los niños, obviamente para los chicos. Recibir el cariño de la gente desde el día uno que llegué, la verdad que sin palabras y lo bueno es que lo estoy demostrando en cada partido", añadió.

Esta conexión emocional resalta la importancia de los pequeños gestos tanto para los jugadores como para los aficionados.

Adaptación al fútbol colombiano

La adaptación rápida al juego que le pide el entrenador Alejandro Restrepo ha sido clave para Washington, quien comentó sobre el estilo de juego que se practica en Colombia.

"Es diferente, especialmente por la altura, el balón va más rápido", dijo.

Además, su capacidad para jugar con los pies aporta una tranquilidad esencial al equipo, especialmente en situaciones críticas. La defensa del Independiente Medellín ha mostrado solidez, lo que a su vez ha permitido a Washington llevar más de 340 minutos en liga sin recibir goles.

Asimismo, opinó que tiene la cualidad de liderazgo, la cual la establece con sus defensores para tener más sólidez en esa última línea.

Influencia de Muslera y la escuela uruguaya

Washington también se refirió a su identificación con el estilo de arqueros uruguayos, citando a Fernando Muslera como uno de sus referentes.

"Me quedo con Muslera, que es un gran arquero. Juega muy bien con los pies, lleva años en el fútbol europeo, y ha dejado muchas cosas buenas en otros arqueros uruguayos", agregó.

El arquero uruguayo volverá a tener acción con el DIM en la liga, el 8 de marzo, con el partido de visitante contra La Equidad a las 8:30 de la noche.