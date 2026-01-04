El DIM confirmó el reemplazo de Aguerre: también es extranjero y llega libre

Independiente Medellín oficializó al arquero que ocupará el lugar dejado por Washington Aguerre, quien retornó a Peñarol de Montevideo. Se trata del uruguayo Salvador Ichazo Fernández, guardameta de amplia trayectoria internacional que se suma al plantel profesional del DIM como agente libre, tras la adquisición de sus derechos deportivos.

“El Equipo del Pueblo informa que ha llegado a un acuerdo para la vinculación del arquero uruguayo Salvador Ichazo Fernández”, señaló el club en su comunicado oficial, confirmando así la llegada de un nuevo extranjero para reforzar una posición clave en la estructura del equipo.



¿Quién es Salvador Ichazo, nuevo arquero del DIM?

Ichazo nació en Montevideo el 26 de enero de 1992 y cuenta con recorrido en ligas de alta exigencia. En Europa defendió los colores de Torino, Bari y Genoa, mientras que en Sudamérica tuvo un paso destacado por Nacional de Uruguay, perfilándose como un arquero de liderazgo y seguridad bajo los tres palos.

Su rendimiento reciente en el fútbol colombiano respalda la apuesta del DIM. En las temporadas 2024 y 2025, Salvador Ichazo registró 30 vallas invictas en 81 partidos con Deportivo Pereira, números que lo consolidaron como uno de los mejores arqueros de la Liga.

El guardameta firmó contrato por dos años, con opción de uno más, y se integra a la planificación deportiva del club para las próximas temporadas, a la que ya había sumado dos caras nuevas anteriormente. Desde la institución resaltan que su experiencia, carácter y conocimiento del juego serán determinantes para los retos locales e internacionales que afrontará el equipo rojo.