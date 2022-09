Fecha de clásicos: Unión venció a Junior, DIM derrotó a Nacional y Cali no pudo con América

Este domingo 4 de septiembre, se jugó una nueva jornada de clásicos en el fútbol profesional colombiano. La décima fecha de la Liga BetPlay contó con los clásicos entre Unión Magdalena vs Junior, Independiente Medellín vs Atlético Nacional y América de Cali vs Deportivo Cali.

Unión Magdalena vs Junior de Barranquilla

Publicidad

El Unión Magdalena y el Junior de Barranquilla disputaron el ‘cásico costeño’ en el estadio del Sierra Nevada. El ‘Ciclón’ salió vencedor del encuentro, luego de anotar el gol de la victoria en el tiempo añadido del segundo tiempo.

El primer tiempo fue bastante igualado para ambas escuadras, los dos equipos atacaron y crearon acciones de gol, pero tanto como el arquero del Unión, Carlos Bejarano, y el de Junior, Sebastián Viera, hicieron buenas atajadas, manteniendo el marcador en ceros.

En el segundo tiempo, durante el minuto 60’, el delantero Carlos Bacca abrió el marcador para el Junior de Barranquilla, luego de ejecutar un penal que el arquero del Unión no pudo atajar.

El empate del ‘Ciclón’ no demoró en llegar, el delantero ‘Caballo’ Márquez ejecutó un disparó al arco del Junior que atajó el arquero Viera, pero en el rebote, Jairo Palomino empujó el balón al fondo de la red.

Publicidad

El gol de la victoria para el Unión Magdalena llegó en el minuto 90’, al término del partido. El volante Roberto Hinojoza sacó un zurdazo que le dio los tres puntos al ‘Ciclón’.

Con esta victoria, el Unión Magdalena es segundo de la Liga Betplay con 18 puntos, mientras el Junior Barranquilla se ubica en la séptima posición con 14 puntos.

¡Ha ganadooooo PAPA!

2-1 en casa, gran actuación de nuestro Ciclón.



🔵🔴🌪 pic.twitter.com/e8TjWjHPvi — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) September 4, 2022

Publicidad

Independiente Medellín vs Atlético Nacional

El clásico paisa, disputado en el Atanasio Girardot entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, fue uno de los partidos más atractivos de la décima fecha del fútbol colombiano.

El primer gol del encuentro llegó a tan solo 35 segundos, luego de que el defensa del Independiente Medellín Andrés Cadavid se elevara en el aire para impactar un balón de cabeza que terminó al fondo de la red.

En el minuto 20’, el ‘Poderoso de la Montaña’ amplió el marcador a su favor, el jugador Diber Cambindo fue el encargado de marcar el segundo para el Independiente Medellín. Además, tan solo ocho minutos después, el delantero también se encargó de marcar el tercero del encuentro.

Publicidad

En el minuto 35´ llegó el descuento para el conjunto ‘Verdolaga’, tras una mala salida del arquero del Medellín, Andrés Mosquera, el delantero y capitán de Nacional, Jefferson Duque, se encargó de marcar de penal la primera anotación para su equipo.

Aunque parecía que Atlético Nacional quería empatar el partido, el ‘Poderoso’ anotó su cuarto gol, el delantero Luciano Pons realizó in disparo al arco que no pude detener Kevin Mier, guardameta de Nacional.

Publicidad

En el segundo tiempo, en el minuto 60’, el volante Adrián Arregui interceptó un balón con la mano dentro del área, lo que hizo que el árbitro marcará penal. Duque, nuevamente de penal, descontó el marcador para Atlético Nacional.

La tercera anotación para el ‘Verdolaga’ llegó al minuto 70’, el jugador Dorlan Pabón realizó un potente remate al arco del guardameta Andrés Mosquera, quien no lo pudo atacar.

En los últimos 20 minutos restantes, Atlético Nacional continuó atacando, pero no pudo igualar el marcador, lo que le dio la victoria al Independiente Medellín.

El ‘Poderoso de la Montaña’ igualó en puntos al conjunto ‘Verdolaga’. Los equipos de la ciudad de Medellín se ubican en la novena y décima posición, ambos con 14 puntos.

Publicidad

América de Cali vs Deportivo Cali

En el Pascual Guerrero, el conjunto ‘Escarlata’ y el ‘Azucarero’ se enfrentaron en un nuevo clásico. Ambos equipos saltaron a la cancha con el objetivo de sumar puntos para ascender en la tabla de posiciones.

Publicidad

En el primer tiempo, ninguno de los dos equipos sacó ventaja. En el minuto 9’ el delantero Adrián Ramos marcó un gol que fue invalidado por fuera de lugar.

En el minuto 30’, el volante Kevin Salazar realizó una dura entrada contra un rival, lo que le costó la expulsión del partido. El conjunto ‘Azucarero’ siguió disputando el partido con 10 jugadores.

En el segundo tiempo, se presentó el único gol del partido, el delantero del América Alejandro Quintana entró desde el banco y marcó de cabeza al minuto 71’.

Con esta victoria, el conjunto ‘Escarlata’ es tercero con 17 puntos, mientras que el Deportivo Cali es el colero de la Liga Betplay 2022-II con tan solo 4 puntos.

AMÉ 🆚 CAL [1-0]



|90’ +4' ⏱| A los dragones no le asustan los fantasmas del pasado. Los que asustan pueden estar viéndolos muy cerca. 🐉🇦🇹#AMÉxCAL pic.twitter.com/aCJiobltp5 — América de Cali (@AmericadeCali) September 5, 2022

Publicidad

Escuche el podcast Noticias de farándula: