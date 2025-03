Figura de Millonarios hace grave denuncia y cuenta por qué tuvo que cerrar sus redes

El ambiente en Millonarios sigue siendo tenso tras la reciente derrota en el clásico capitalino ante Santa Fe . A los malos resultados deportivos se suma una preocupante denuncia de uno de sus jugadores clave, quien reveló haber recibido amenazas e insultos en redes sociales, afectando incluso a su familia.

Difícil momento para Millonarios

El equipo dirigido por David González atraviesa un complicado inicio de temporada en la Liga BetPlay , en la que, después de diez fechas, se encuentra fuera del grupo de los ocho mejores clubes que disputarán los cuadrangulares semifinales. La presión de la hinchada ha aumentado, exigiendo mejoras en el rendimiento y hasta la salida del entrenador, quien asumió el cargo a principios de 2025.

Millonarios. Foto: Instagram @millosfcoficial.

Uno de los principales problemas de Millonarios han sido las constantes bajas en el plantel, ya sea por lesiones o expulsiones. Jugadores como Radamel Falcao García , Daniel Cataño y David Mackalister Silva han estado fuera de competencia en momentos clave. A esta situación se sumó la ausencia de Juan Carlos Pereira, quien sufrió dos expulsiones consecutivas y ha sido objeto de duras críticas en redes sociales.

Juan Carlos Pereira, jugador de Millonarios. Foto: Instagram @millosfcoficial.

Jugador de Millonarios rompe el silencio

En una reveladora confesión, Pereira expresó la difícil situación que ha enfrentado debido a los constantes ataques de algunos hinchas , los cuales han trascendido el ámbito deportivo y han afectado a su familia destacando que las amenazas e insultos no solo lo han afectado a él, sino también a sus seres queridos.

"Mi situación en Millonarios nunca ha sido ni la mejor ni la peor, soy un jugador ya grande que trató de asumir las redes y he sido muy receptivo con la hinchada. Hablé con algunos de ellos y les he explicado que no es bueno pelear con redes. Tuve que cerrar las redes sociales", afirmó el mediocampista.

“De corazón espero que la situación futbolística y mental de Juan Carlos mejore. Por su bien y el de millonarios.”, “por la decoración que da, debería su club Millonarios apersonarse sobre el tema de la salud mental de este jugador”, “Que siga jugando y olvide las expulsiones”; fueron algunos de los comentarios.