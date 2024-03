Franco Armani tendría pensado terminar su carrera en Argentina, ¿y Nacional?

En enero de 2018 Atlético Nacional confirmó la salida de Franco Armanicon destino a River Plate de Argentina, un sueño que tenía el golero desde inicios de su carrera y que se cumplió gracias a su gran nivel con los verdolagas en la Copa Libertadores 2016.

Ese mismo día en que la hinchada llenó el estadio Atanasio Girardot paradecirle adiós a Franco Armanidel club y del país, el propio argentino se comprometió a terminar su carrera con la camiseta de Atlético Nacional y que volvería cuando cumpliera todos sus objetivos en el exterior, pero eso ahora ya no sería posible.

Gustavo Yarroch, periodista de ESPN y encargado del club millonario, confirmó una noticia triste para el hincha verdolaga y es que Franco Armani estaría negociando un nuevo contrato con el club argentino pensando en retirarse con la camiseta de la banda cruzada dejando de lado la promesa que hizo en 2018 en la capital de Antioquia.

Foto: Franco Armani en River Plate/AFP EITAN ABRAMOVICH/AFP

“Está todo acordado de palabra y seguro la semana que viene anunciarán que Armani será arquero de River por dos temporadas más", dijo. Noticia que hace algunos meses había anunciado el secretario técnico del club millonario, Leonardo Ponzio, que también aseguró este plazo hasta dos años más.

Sin duda la noticia cayó como un balde de agua para el hincha de Atlético Nacional que soñaba, una vez más, ver a Franco Armani defender los colores verdolagas en el Atanasio Girardot y más con el mal momento que vive la institución por los malos resultados que ha tenido en 2024.

“Agradecer a todos ustedes por haberme acompañado, la verdad estoy muy contento y tengo palabras de agradecimiento. Gracias por el gran apoyo estos 7 años acá en Nacional, me hicieron sentir como en casa y el cariño, la fuerza que me han brindado en cada partido, la verdad es un momento de mucha tristeza. Pero tengo un sueño, siempre lo tuve, Dios me puso en este camino para cumplirlo y voy a conseguirlo (…) Me comprometo, me comprometo hoy que mi final de carrera deportiva será acá en Atlético Nacional”, manifestó Armani en 2018, promesa que quedará en el olvido, pero en el corazón del hinchada verdolaga.

Armani se convirtió en leyenda con Atlético Nacional siendo, junto a Alexis Henríquez, el futbolista con más títulos de la historia del elenco paisa. Con la verde y blanca conquistó la Copa Libertadores del 2016, al igual que alcanzó dos finales de la Copa Sudamericana (2014 y 2016), ganador también de diversos títulos de liga y copa en Colombia.