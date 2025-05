Hinchas de Nacional estallan en redes tras empate con el DIM: piden salida de Gandolfi

Atlético Nacional volvió a dejar escapar una oportunidad crucial, esta vez frente a su eterno rival, el Independiente Medellín , en un empate 1-1 que dejó una amarga sensación entre los aficionados verdolagas.

El equipo de Javier Gandolfi parecía tener el triunfo en sus manos, jugando con dos hombres más en el campo hasta el minuto 88', pero un gol del brasileño Marcus Vinicius arruinó la fiesta y permitió a los rojos rescatar un agónico empate.

Este empate ante el DIM es solo el último capítulo en una racha de malos resultados para Nacional, que solo ha sumado dos victorias en los últimos siete partidos de la temporada. Las victorias, ante rivales como Boyacá Chicó (4-1) y Deportivo Pasto (3-0), no han logrado disimular las falencias en el juego del equipo, que ha generado cada vez más frustración entre los hinchas.

El golpe en la Copa Libertadores

El panorama para Nacional se complica aún más en la Copa Libertadores , tras la derrota por 1-0 contra Bahía en la tercera jornada de la fase de grupos. Con este resultado, el equipo de Gandolfi se encuentra con solo tres puntos en la tabla del grupo F, a dos puntos del segundo lugar, Internacional de Porto Alegre, y a cuatro puntos del líder, Bahía. Esto deja a los verdolagas en una situación muy delicada, ya que no pueden permitirse más tropiezos. Para avanzar a la siguiente fase, deben sumar, al menos, 7 puntos de los 9 posibles en las siguientes tres jornadas.

Empate Atlético Nacional-Dim encendió las redes. Foto: Instagram @dimoficialcom.

La presión sobre Gandolfi

Las críticas hacia el entrenador argentino han aumentado considerablemente. La frustración de los hinchas, que no entienden cómo un equipo con tantas herramientas no puede cerrar partidos como el de ayer, se refleja en las redes sociales, donde Gandolfi se convirtió rápidamente en tendencia. Muchos de los aficionados han comenzado a exigir su salida, alegando que no tiene la experiencia ni las respuestas para dirigir a un club del tamaño de Atlético Nacional .

El partido contra el DIM, donde el equipo verdolaga jugó con una ventaja de dos hombres en el campo, fue un claro ejemplo de las falencias tácticas y emocionales que afectan al equipo. “Con dos hombres más y un gol arriba, lo normal sería sostener el resultado. Lamentablemente no lo logramos. Me hubiera gustado que no pase, pero lo acepto”, expresó Gandolfi tras el partido.

Aunque el técnico argentino también hizo referencia a las expulsiones que marcaron el clásico, tanto de su equipo como del rival, las críticas no se hicieron esperar.

Tenemos muchas expulsiones, no solo en los clásicos, sino en general en el fútbol colombiano. Cuando se juegan estos partidos con tanta intensidad y adrenalina, el arbitraje tiene que estar a la altura dijo, justificando de alguna manera la situación.

La lucha por la clasificación

Ahora, el equipo de Atlético Nacional se enfrenta a un verdadero reto en la Copa Libertadores : el partido contra Internacional de Porto Alegre se convierte en un duelo de vida o muerte. El cuadro paisa debe ganar en casa para mantener sus esperanzas de clasificar a la siguiente ronda. La cita será crucial, ya que no se pueden permitir más errores.

Mientras tanto, en la Liga Colombiana, Nacional se encuentra en una mejor situación, con 32 puntos en 17 partidos, ocupando el segundo lugar de la tabla y con su cupo asegurado para los cuadrangulares. Sin embargo, el verdadero desafío sigue siendo la Copa Libertadores, donde cada punto cuenta y donde Atlético Nacional ya se encuentra en una situación límite.

La situación de Atlético Nacional es crítica en ambos frentes. Mientras los aficionados esperan una reacción positiva en la Copa Libertadores, las críticas hacia Javier Gandolfi aumentan con cada resultado negativo. El equipo necesita una pronta recuperación si quiere mantener las aspiraciones tanto en la liga local como en el torneo continental. La temporada de Nacional podría depender de lo que suceda en los próximos días, con la visita del Internacional como un punto clave para la continuidad del estratega.