¿Hugo Rodallega regresa el fútbol colombiano? Esto respondió en Blog Deportivo

Comenzó el periodo de fichajes del fútbol profesional colombiano de cara a la temporada 2023. Nombres suenan en diversos equipos y uno de esos ha sido el de Hugo Rodallega, que podría regresar al país para el final de su carrera.

“Finaliza contrato el delantero Rodallega, quien más goles marcó con el Bahía en 2022. En total, desde agosto del año pasado, suman 60 partidos y 19 balones en la red. ¡Buena suerte, artillero!”, publicó el Bahia de Brasil anunciando hace poco la salida del equipo, que el delantero respondió con un emotivo mensaje que asustó a muchos pensando en su posible retiro.

En Blog Deportivo, Hugo Rodallega desmintió esto y mencionó que aún "hay unos cuantos goles por hacer". En este momento se encuentra en la ciudad de Cali, esperando qué sucederá en su carrera deportiva.

¿Rodallega vuelve al fútbol colombiano?

En diálogo con Blu Radio, el delantero confirmó que sí está en negociaciones por sus servicios en el fútbol colombia, entre esos, cuatros de ciudades diferentes.

"Me gustaría volver, es una prioridad, esta vez está más que definido (...) Prácticamente se está pensando en la posibilidad de quedarme en el país. He recibido algunas llamadas al igual que mi representante, de personas interesadas en mis servicios", reveló Rodallega.

Frente al rumor de volver a vestis los colores del América de Cali, el delantero confirmó que sí ha estado hablando con Tulio Gómez, presidente del equipo, que lo ha dejado en visto en WhatsApp, pero ya han mencionado de una posible llegada.

"Antes había algo porque Juan Carlos Osorio dijo que no, porque tenía otros jugadores en mente. Esta vez, no sé, no entiendo, si el profesor actual le mencionó lo mismo", añadió.

Frente a rumores de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, dijo que era mantener todo "en secreto". Sin embargo, sí confirmó negociaciones en el país con "grandes equipos".