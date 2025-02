Joel Contreras niega racismo con Rubilio Castillo: "Me voy a defender de la mejor manera"

Después del clásico del Eje Cafetero, entre Once Caldas y Deportivo Pereira, el jugador Joel Contreras se encuentra en el centro de una controversia, tras ser acusado de haber realizado comentarios racistas hacia el rival hondureño Rubilio Castillo.

En zona mixta, posterior al partido, el jugador de 25 años se defendió señalando que las acusaciones son infundadas y que fue víctima de un malentendido. Recalcó que desde pequeño recibió una adecuada educación, incluyendo el respeto, por lo que no pensaría en insultar a sus rivales y menos por el color de piel.

"Yo no le digo nada. Antes me acerco a darle la mano. Lo único que le dije fue "levántese" y el otro se para prácticamente a llorar y decir que yo le había hecho simio, cuando las cosas no son así", comentó, añadiendo que en ningún momento utilizó términos despectivos.

Castillo agregó que si hubiera realizado algún comentario racista, el árbitro lo hubiera expulsado en ese momento, pues, según él, estaba cerca de ellos como para escucharlo y haber sacado la tarjeta roja.

Racismo contra Rubilio Castillo, del Pereira Foto: captura de video

"Donde yo hubiera hecho eso, yo creo que el árbitro estaba al lado, me hubiera expulsado. O sea, sabían que tenía amarilla. Creo que lo que querían era un clásico. Lo que querían era que quizás me expulsaran, diciendo que yo había sido racista", añadió.

Contreras también comentó que lo estaban "atacando bastante" por lo que se sentía triste. De hecho, en las últimas horas cerró sus cuentas en redes sociales, así como Rubilio Castillo, por los comentarios que ha recibido después de esta polémica en el fútbol colombiano.

"Me voy a defender de la mejor manera, porque creo que es injusto lo que está pasando y que me digan eso cuando no le dije nada y tengo muchos amigos de color", dijo en el estadio Palo Grande de Manizales.

Estas declaraciones han dejado una estela de controversia en el fútbol colombiano, llevando a muchos a cuestionar el delicado tema del racismo, el respeto y la interpretación de las palabras en el deporte. De hecho, la Federación Hondureña de Fútbol emitió un comunicado rechazando lo sucedido con su compatriota.