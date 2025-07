Juanfer Quintero reveló amarga verdad con el América y lanzó pullas contra la hinchada del DIM

Juan Fernando Quintero rompió el silencio sobre los conflictos que atraviesa con América de Cali y, además, sorprendió con fuertes declaraciones sobre su vínculo sentimental con el Independiente Medellín.

El futbolista antioqueño habló sin filtros durante una entrevista con la periodista Eva Rey en el pódcast Desnúdate con Eva, donde abordó la deuda que mantiene el equipo caleño con él y expresó su desencanto con la afición del club rojo de Antioquia.



¿América de Cali le debe dinero a Juanfer Quintero?

En la conversación, Quintero confirmó los rumores sobre problemas contractuales con América de Cali. Según explicó, no ha recibido los pagos acordados desde su llegada a comienzos de este año.

El volante de 32 años aseguró que lleva "prácticamente" seis meses sin cobrar, y puntualizó que durante este tiempo solo recibió “algo muy básico”, lejos de lo que estipulaba el contrato que firmó tras dejar Racing Club de Argentina.

Cuando Eva Rey le preguntó directamente por la magnitud de la deuda, el jugador no dio cifras exactas, pero admitió que se trata de “mucho dinero”. Ante la consulta de si superaba el millón de dólares, Quintero asintió.

Y cuando le insinuaron si la cifra podría acercarse a los tres millones, el futbolista sonrió, sin confirmar ni desmentir la cantidad exacta, y agregó: “Me deben un poquito más, pero eso hace parte del fútbol”.

Pese a tener contrato vigente por dos años y medio, Quintero no ha estado en los planes del cuerpo técnico para la pretemporada, situación que volvió a suscitar los rumores de un posible regreso del paisa al club argentino River Plate.

El pacto de Juan Fernando Quintero para llegar al América y que relaciona a River Foto: América y River Plate

Publicidad

Quintero, decepcionado con la hinchada del Medellín

Además del tema contractual, Quintero se refirió con dureza a su relación con el Independiente Medellín, equipo del cual es hincha declarado desde niño y donde tuvo uno de sus pasos más recordados en el fútbol colombiano.

El volante relató el mal momento que vivió durante un partido reciente jugando para América, cuando fue insultado por gran parte de la afición del Medellín en el estadio.

“Soy hincha del Medellín y jugué el último partido con el América y me insultó todo el estadio. No saben la decepción que sentí, pero hace parte. Y no solo a mí, a mi mamá también”, relató Quintero, quien confesó que ese episodio cambió por completo su percepción sobre el club del cual es aficionado.

Publicidad

“Ahí me cambió el concepto, el sentimiento (...) No me lo esperaba, tampoco me sorprende, pero ya está: gracias”, puntualizó.

Quintero recordó que incluso dejó su carrera en Europa, cuando jugaba en el Porto de Portugal, para cumplir el sueño de jugar en el Medellín por petición de su abuelo, quien sufría Alzheimer.

Juan Fernando Quintero / Foto: @DIM_Oficial en Twitter

“Vine al Medellín a cumplir un sueño porque mi abuelo tenía Alzheimer y yo estaba en Portugal, dejé todo para que mi abuelo me viera jugar en el Medellín”, expresó.

A pesar de sus palabras de decepción, Quintero dejó claro que no piensa borrar el escudo del Medellín que lleva tatuado. “Eso es ser hincha del Medellín: sufrir, llorar, que se te dañe un diciembre, que te lo tatúes. Y llegas al campo para que te insulten a ti y a tu mamá, ¿qué sentimiento tienes? No pasa nada, yo no voy a devolver odio, se acabó”, declaró.