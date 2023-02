"La violencia no es el medio para terminar los problemas": presidente de Santa Fe por agresiones

Con polémica y emociones contrarias terminó el duelo entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena en el marco de la sexta fecha de la Liga BetPlay 2023-I este domingo, 26 de febrero, desde las declaraciones de Alexander Mejía por el horario hasta la fuerte discusión del presidente del equipo cardenal con algunos hinchas y discusiones por el VAR.

"A esos 50 que trataron de maltratarme y agredirme decirles que ellos son los violentos, no yo. Sí, tengo una mujer y unos nietos que les duele que hablen mal de uno. Estos desadaptados que se calmen, que la violencia no se logra, que la violencia no es el medio para terminar los problemas (...) Me agredieron verbalmente y lo intentaron hacer físicamente", expresó el presidente de Santa Fe en diálogo con Blog Deportivo.

Eduardo Méndez, presidente del equipo cardenales, a su vez, expresó que el trámite del partido no fue el que esperaba y fue crítico al hablar de la actuación de los árbitros y las intervenciones del VAR, que, según él, es tema común en el fútbol colombiano y que no se puede hablar porque si no son investigados.

"Se ha buscado la forma de que se corrija y ha sido imposible. La verdad estoy cansado de acudir, preguntar y averiguar para ver si estoy equivocado, pero siempre me dan la razón, pero no pasa nada. Entonces es mejor quedarse callado y no decir nada", añadió.

Desde Independiente Santa Fe esperan que la comisión arbitral mejor, en algún momento, el manejo del VAR para que no se sigan haciendo injusticias por esta modalidad.

"Soy de los que piensa que es mejor no reclamar (...) Ya se cansa uno es mejor no hablar, es mejor callar y así nos va mejor", puntualizó Eduardo Méndez.

El próximo sábado, 4 de marzo, Independiente Santa Fe visitará a Envigado por la próxima fecha de la Liga BetPlay.