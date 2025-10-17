Liga colombiana: así se jugará la fecha 16 con clásico incluido

Desde este viernes, 17 de octubre, comenzará a disputarse la fecha 16 de la Liga BetPlay, la cual podría definir más clasificados al grupo de los ocho mejores que disputarán los cuadrangulares del segundo semestre del 2025. Vale recordar que Atlético Bucaramanga aseguró su cupo al llegar a 30 puntos.

Uno de los partidos más llamativos de esta jornada será el clásico vallecaucano entre el Deportivo Cali y el América, que se jugará en Palmaseca. Ambos tienen la necesidad de ganar, pues, por el momento, están fuera de los ochos primeros puestos de la tabla de clasificación.

El Deportivo Cali llega golpeado después de perder 2-1 en casa del Atlético Nacional y caer al noveno lugar con 20 puntos. A pesar de esto, los anfitriones están conscientes de que deben levantar cabeza para seguir en la pelea por la clasificación. Por su parte, el América viene de eliminar al Junior en la Copa Colombia y de vencer a La Equidad en la liga, pero ocupa el puesto 14 con 17 puntos.

América en la Copa BetPlay del 2025 Foto: Dimayor

Aunque el América tiene opciones de meterse en la zona de clasificación, el camino no será fácil. Además de superar al Deportivo Cali, le esperan duelos difíciles ante Junior, Boyacá Chicó, Unión Magdalena e Independiente Medellín, en los que no tiene margen de error. La victoria en este partido sería crucial para que el América siga soñando con clasificar.



¿Qué partidos se jugarán en la fecha 16?

En otros partidos destacados de la jornada, Junior se enfrenta al Pereira con la posibilidad de asegurar su lugar en los cuadrangulares con una victoria o un empate. Mientras tanto, Millonarios busca recuperarse de su derrota ante Pereira cuando se enfrente al Bucaramanga, que ya está clasificado. El partido entre Fortaleza y Medellín también es clave, ya que ambos equipos tienen opciones de clasificar.



Llaneros y Once Caldas también se juegan sus propias cartas, con 22 y 19 puntos, respectivamente. Los de Villavicencio golearon al Santa Fe en Bogotá y están cerca de hacer historia metiéndose en la siguiente fase. Por otro lado, el Atlético Nacional busca firmar su clasificación ante el Deportivo Pasto, mientras que el Tolima intentará quedar a un paso de las finales ante La Equidad.

En general, la lucha por los cupos a los cuadrangulares semifinales es intensa, con varios equipos en la pelea. El Atlético Bucaramanga ya está clasificado con 30 puntos, mientras que Junior, Fortaleza, Independiente Medellín y Atlético Nacional están muy cerca de asegurar su lugar en la siguiente fase.



¿Cómo se jugará la fecha 16 de la liga?