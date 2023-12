"Los dos equipos llegan con una curva de rendimiento alta": Ricardo Orrego sobre final del FPC

La final del fútbol profesional colombiano tendrá sus primeros 90 minutos este domingo, 10 de diciembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Todo esta dispuesto para que los aficionados disfruten del encuentro inicial de la final del FPC que le dará una nueva estrella al Junior o al Independiente Medellín.

El periodista deportivo Ricardo Orrego habló en Sala de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, sobre cómo llegan los equipos a este primer partido y se refirió sobre las ventajas que tiene cada club para afrontar el encuentro inicial.

Una final que pinta muy bella porque se enfrentan dos equipos que llegaron con justos merecimientos. Lo del Medellín fue realmente destacable en esta era de Alfredo Arias y el Junior que viene repuntando con un Carlos Baca encendido... Es cierto, fue el que catapultó con sus goles a a este Junior que ahora sueña con una nueva estrella señaló Ricardo Orrego

Además se refirió a la caída de dos de los equipos que tenían amplío favoritismo para llegar a esta instancia definitiva, Millonarios y Deportes Tolima que no lo lograron por rendimiento, lesiones y errores en los partidos importantes. También resaltó las fortalezas de tiburones y poderosos de cara a los primeros minutos de la gran final de la Liga Betplay.

“A Millos le cogió esa curva de descenso y en un momento de determinado ausencias. Bueno, como Macalister y Llinás en en partidos capitales determinantes y el Tolima, que tuvo ese pico alto con con David González, es que fue imparable en su llegada y a la entrada de la recta final de los cuadrangulares se desfondó defensivamente y la cosa no caminó, en contraste con un Medellín que va en ascenso. Yo he dicho que es el equipo, es el más uruguayo de los equipos colombianos y me refiero por el estilo de juego de Arias, porque es un equipo con mucha dinámica, con agresividad, pero ojo, que juega muy bien al fútbol y el Junior tiene claro también esa huella con Arturo, con el profe Reyes encontró con Didier Moreno, con la capacidad de ‘Cariaco’ y los goles de Carlos de Bacca la final”, enfatizó

Orrego se refirió a la las hinchadas de los dos equipos e hizo una invitación a los aficionados a vivir la fiesta del fútbol en paz y para que respeten los escenarios deportivos. Por otro lado, enfatizó en la nueva generación de técnicos que se están dando en Colombia, caso Alejandro Restrepo y David González.

Selección Colombia

Finalmente, el periodista deportivo señaló la importancia de los partidos amistosos para ver el rendimiento de jugadores que actúan en la liga colombiana como es el caso del volante de Millonarios Macallister Siva, que a los 36 años encontró el voto de confianza del estratega argentino, y de Daniel Ruiz, entre otros, que sumado a la experiencia de los que juegan en el extranjero es una muy buena fórmula en la tricolor.

“A mí me parece muy interesante lo que está haciendo Néstor Lorenzo. Estos partidos parecen comillas o están muy atravesados en el calendario y relleno. Pero ojo, haga esta lectura, están jugando dos partidos frente a Venezuela y México, equipos de nivel y aunque Venezuela va a tener un equipo sub23, pero cuidado, es que esa base joven viene de ser subcampeona del mundo. Es un equipo importante. Lo más interesante es que estamos empalmando, vuelve David Ospina, aparece un hombre como Macalister, pero hay una cantidad de gente joven de la MLS, el fútbol local me parece que ese alimento que se pueda nutrir de jugadores con experiencia va a ser un muy buen laboratorio pensando en lo que se viene”, concluyó.

