Los estadios que podrían recibir a Atlético Nacional por crítica situación con barras

Este domingo, 16 de abril, después de los fuertes disturbios en el estadio Atanasio Girardot entre la Policía Nacional y Los Del Sur, barra popular de Atlético Nacional, la Alcaldía de Medellín tomó la decisión de no prestar el estadio hasta que se llegue una solución entre ambas partes.

"No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles", fueron las palabras en redes sociales del alcalde Daniel Quintero.

En Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, aseguró que ya el club está buscando recinto deportivo y, según medios allegados a la institución, ya se manejan tres opciones para llevar a cabo los próximos partidos del equipo.

Estas son las tres opciones que maneja Atlético Nacional para los próximos partidos

Contrarreloj es la tarea de Atlético Nacional para encontrar estadio para el próximo jueves, 20 de abril, recibir a Melgar (Perú) en la segunda fecha de la Copa Libertadores. Es por eso que la primera opción que sale es el estadio Hernán Ramírez Villegas, en Pereira, Risaralda.

La cercanía entre la capital del Eje y Medellín permitiría un canal de diálogo más rápido para que se del préstamo del recinto deportivo. Lo mismo con el estadio de Centenario, de Armenia, que es otra opción que tiene Atlético Nacional.

Como una tercera opción aparece un viejo conocido para Atlético Nacional, pues ya tuvo que pedir prestar este recinto para recibir duelos de Copa Libertadores. El estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, es la tercera opción del cuadro verdolaga, teniendo en cuenta el fuerte acompañamiento que tiene la institución en la capital del país.

Por el momento, en voz de Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, puntualizó que seguirá trabajando en la convivencia del equipo verdolaga.

