Mario García, DT de Boyacá Chicó: “Estamos enseñados en potenciar a los jugadores”

Boyacá Chicó derrotó en el cierre de la fecha 10 de la Liga BetPlay 3-1 a La Equidad con doblete de Geimer Balanta y otro tanto de Henry Plazas. De esta manera, el equipo boyacense es líder con 20 unidades, el mismo puntaje de América de Cali, pero con mejor diferencia de gol.

Sobre el presente del Boyacá Chicó, el técnico Mario García comentó en Blog Deportivo cómo ha sido el proceso con el equipo para mantener un buen nivel y realizar una campaña destacada.

Manifestó que es importante la unión del grupo tanto de cuerpo técnico como con los jugadores, el respeto por la continuidad del proceso y el convencimiento por parte de los futbolistas en la idea del equipo.

“Nosotros, además de entrenadores, somos formadores de jugadores, esa es la escuela del Boyacá Chico. Estamos enseñados a poder potenciar las capacidades de los jugadores que van llegando. Por ejemplo, el caso de Tamara, que él surgió de Atlético Nacional, después se fue para Ecuador, había quedado un tiempo sin jugar y acá se recibió, y bueno, ha venido haciendo muy bien las cosas", añadió.

El próximo partido del Boyacá Chicó será visitando a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín el viernes 31 de marzo. El expreso rojo viene de perder 2-1 frente a Millonarios en el clásico capitalino.

¿Desde cuándo está Mario García con Boyacá Chicó?

Para el mexicano es importante la relación que ha forjado con el dirigente Eduardo Pimentel, con quien comparte charlas técnicas y hay un respeto mutuo.

“Yo llegué al Boyacá Chicó en el 2006 como jugador, de ahí estuve hasta 2013, donde me fui a jugar un semestre otra vez a México, regresé al siguiente semestre y del 2014 a mediados del 2015 estuve en el Deportes Quindío, donde ya me retiré como jugador. A partir de ahí me invitó el profesor Eduardo Pimentel para empezar a hacer carrera técnica”, añadió.

