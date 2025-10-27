“Papá, por favor retírate”: Mackalister Silva y la dura confesión que lo hizo replantear todo

Además de la victoria de Millonarios ante Santa Fe este sábado, 25 de octubre, en El Campin, un hecho llamó la atención y fue el regreso de Mackalister Silva al campo de juego, lo que significó aliciente fundamental para los embajadores y la hinchada, que lo pedían hace tiempo.

Tras superar una difícil etapa marcada por tratamientos y problemas con su rodilla, el capitán se mostró feliz por volver con Millonarios, que ganó 1-0 a los leones sobre el final del partido. En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio dijo sentirse feliz.

"La verdad muy feliz, feliz del hecho de haber vuelto, del hecho de poder volver a jugar", sentenció Mackalister. Incluso, mencionó que, aunque la experiencia no ha sido fácil, está disfrutándolo al máximo.



"Por favor, retírate", dura confesión de Mackalister Silva

Reflexionando sobre su carrera y las dificultades recientes, expresó un deseo personal al fútbol, que le dé “más posibilidades de disfrutarlo". Y es que contó que a veces se comete el error de dar "por hecho” lo que se vuelve rutinario.

“Y cuando nos lo quitan o lo vemos lejos, de verdad que sentimos que no hemos valorado lo suficiente", reveló Mackalister al hablar de lo difícil que han sido las últimas semanas.



De hecho, al ser preguntado sobre su retiro, su familia y el “aguante” de su cuerpo, relató una anécdota muy personal con su hijo Lucas, quien tiene 13 años y ha sido testigo de lo vivido en esta dura etapa.

"Cuento una infidencia con Lucas, que es mi hijo de la mitad (…) Estábamos hablando ahí en la habitación mi esposa y yo y, ellos estaban ahí y él de la nada llega y dice: ‘No, papá, yo he estado pensando mucho y la verdad si tú de aquí a diciembre no estás bien, por favor retírate'”.

El capitán entendió este gesto como una muestra de amor y preocupación. A pesar de que sus hijos han disfrutado el fútbol, también "han sabido entender que es una profesión y que la salud siempre tiene que estar por encima de todo”.



Millonarios, obligado a ganar

Y es que Millonarios enfrenta una gran presión, estando en el puesto 13 con 21 puntos y con la necesidad de sumar en las próximas jornadas para alcanzar la clasificación. El equipo debe afrontar los partidos contra Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó como "tres finales".

Ante la pregunta de si Millonarios tiene con qué dar "ese golpe de opinión", Mackalister fue categórico: "Claro que sí. Nosotros creemos, digo nosotros, porque es todo lo que representa Millonarios y lo que encierra, que estamos seguros que si afrontamos de la manera que se necesitan afrontar, logramos clasificar".

En ese sentido, agradeció el apoyo incondicional de la hinchada, “independientemente del jugador que esté". Por eso, les pidió a los que apoyan tener "la plena seguridad” de que van a “luchar por esa clasificación".