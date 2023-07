Presidente de Atlético Nacional aclaró la actualidad del equipo de cara a la Liga BetPlay 2023-II

Luego de que terminara la Liga BetPlay 2023-I , Atlético Nacional ha estado en el ojo del huracán por diversos problemas que se vieron al final del partido con Millonarios en Bogotá, cuando Dorlan Pabón y Paulo Autuori tuvieron en un encuentro por un cambios. Además, en los últimos días varios rumores han llegado a los oídos del hincha sobre el futuro del equipo. Sin embargo, en diálogo con Blog Deportivo, el presidente Mauricio Navarro aseguró que hay calma en el club para afrontar estos nuevos retos.

Racing Club: un rival a vencer para Nacional, pero lejos de casa

Este miércoles, 5 de julio, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores que emparejó a Atlético Nacional con Racing Club en los octavos de final de la competición. El presidente del equipo verdolaga, Mauricio Navarro, aseguró que están felices por el sorteo y consideran que "no hay rival fácil" en estas instancias del torneo.

"En el 2018, los hinchas y nosotros nos frotamos las manos cuando nos tocó Tucumán y ellos nos eliminaron. Entonces sabemos que no hay rival fácil (...) Todavía tenemos el golpe de no haber ganado la final. En el fútbol hay que seguir y hay un mañana, para nosotros es importante avanzar, lo hemos enfrentado antes, de hecho en la Copa Libertadores del 89 y en la misma instancia", manifestó el presidente Mauricio Navarro.

Asimismo, el presidente confirmó que el Atanasio Girardot "ya no es un estadio de fútbol", sino un "centro de espectáculos ", por lo que aseguró que el equipo está sin casa para jugar los octavos de final. "Que triste que de cuatro partidos en esta edición, dos jugamos fuera de casa (....) Nacional decidió que se le elevó a los abonados que no estuvieron en Melgar para este partido, pero cómo les decimos que se tienen que desplazar a Barranquilla o Pereira para entrar gratis", añadió.

Navarro afirmó que la primera opción del equipo es jugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero el reglamento no lo permite: "En Bogotá llenaríamos ese estadio, pero no se puede", por lo que últimas opciones son Barranquilla y Pereira.

Atlético Nacional // Foto: AFP

¿Hay división en el camerino? Esto respondió el presidente de Atlético Nacional

Luego de la "riña" entre Dorlan Pabón y Paulo Autuori que elevó las dudas sobre una división en el vestuario , Mauricio Navarro aseguró que hay una mala información por parte de medios, pues todo fue un acuerdo entre cuerpo técnico y jugador más no una discusión de división, descartando esta posibilidad.

"La primera paleta que muestra el árbitro es el 8 y Pabón asumió que salía él, pero no tenemos un 8, sino el 88. El buscaba un cambio entre Jefferson Duque y Brahian Palacio y fue el cuarto árbitro el que le dijo la posibilidad de penales, entonces el profe decidió cambiar el cambio, sólo él, nadie más no ningún jugador", añadió.

Dorlan Pabón con Atlético Nacional Foto: AFP

Fichajes y salidas en Atlético Nacional

Es una realidad el deseo de Jarlan Barrera de dejar el equipo verdolaga, que, según Navarro, se generó por decisión del jugador al no contar con muchos minutos en el cuerpo técnico y estarán con la puerta abierta para que algún equipo oferte por él y no le impedirá eso.

Sobre el rumor de un volante de Deportivo Maldonado, de Uruguay, respondió: "Tenemos cerca de 60 centrodelanteros y cerca de 30 volantes ofensivos en el radar. No hemos definido nada".

"Estamos buscando dos posiciones que ya todos conocen. Un centro delantero y un volante, en especial un volante que haga que el juego sea más del ADN de Nacional y tener mayor protagonismo en los partidos. Vamos a salir al mercado dentro de nuestras posibilidades, no vamos a buscar jugadores de 5 millones de dólares (...) Falta un poco en la generación y en la conclusión, lo tenemos claro y es lo que buscamos para ser competitivos"

Jarlan Barrera en Atlético Nacional // Foto: AFP