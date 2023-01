Representante de Linda Caicedo: "Barcelona es uno de los 19 equipos interesados"

Todavía hay incertidumbre por el futuro de Linda Caicedo luego de su destacada temporada en el 2022 con las selecciones Colombia tras figurar en la Copa América y en el Mundial Femenino Sub-17, competencias en las que quedó subcampeona.

El 22 de febrero Linda Caicedo cumplirá sus 18 años, es decir, su mayoría de edad lo que ayudaría a que firmara con un club europeo, pues la talentosa jugadora tiene a varios clubes interesados, entre ellos el Barcelona.

Publicidad

“Todavía no se ha tomado una decisión, la cual no se puede tomar hasta el 22 de febrero cuando ella ya sea mayor de edad y obviamente por los estatus de la Fifa no se puede tomar esta decisión antes de esto”, detalló Cisco Terreros, representante de Linda Caicedo, en diálogo con Blog Deportivo, de Blu Radio.

Asimismo, señaló que se sigue trabajando con el Deportivo Cali para evaluar cuál sería el mejor destino para Linda Caicedo, en el que pueda impulsar su talento.

“Obviamente tenemos muchísimo interés en el exterior, es un sueño de ella que siempre ha tenido. Es lo que estamos tratando de cultivar, ver y analizar. Creo que se nos va a dar las cosas de una manera muy orgánica, muy linda”, añadió el representante.

Terreros también confirmó que el interés del Barcelona por Linda Caicedo sigue presente, así como lo comentó en su momento el presidente del club español cuando vino a Colombia.

Publicidad

“Legalmente no hemos podido finalizar nada, pero lo que sí puedo confirmar es que Barcelona es uno de los 19 equipos con los cuales hemos tenido reuniones, conversaciones”, comentó.

Recalcó que su deber es proteger a su cliente, en este caso Linda Caicedo, más allá de las opiniones que puedan viralizarse en redes sociales.

Publicidad

“Al final de cuentas, la decisión es 100 %. Es mi deber, pasión y honor protegerla a ella, no solamente en lo futbolístico sino en lo mental. Ojalá que sea uno de los fichajes más importantes del fútbol colombiano en los últimos años”, concluyó Cisco Terreros.